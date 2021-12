Federica Pellegrini allontana l’ipotesi del matrimonio: “Tutto in alto mare…”

L’ormai ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha parlato dell’organizzazione del matrimonio con il compagno Matteo Giunta.

È ormai passato un mese da quando Federica Pellegrini ha dato il suo addio al nuoto. La Divina, come è stata soprannominata nel corso della sua carriera, ha ottenuto successi in lungo e in largo tra Mondiali e Olimpiadi.

È anche primatista mondiale, avendo conquistato il record nei 200 metri stile libero nel luglio 2009 ultimando la gara in 1’52″98. Ora la bella veneta, che ha intrapreso anche la carriera televisiva come giudice di Italia’s Got Talent, ha appeso la cuffia al chiodo e si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita. Federica Pellegrini è stata spesso al centro delle vicende di gossip per le sue storie d’amore, tra cui quelle con i colleghi Luca Marin e Filippo Magnini.

Ora, però, l’ex nuotatrice vive con gioia e serenità il suo rapporto con Matteo Giunta, suo allenatore, usciti allo scoperto nel corso delle ultime Olimpiadi di Tokyo. I due hanno già in mente di sposarsi, con la proposta di matrimonio arrivata qualche mese fa in una delle città più romantiche d’Italia e del mondo: Venezia. Ma la coppia sarebbe ancora in ritardo nell’organizzazione dell’evento.

Leggi anche >>> Federica Pellegrini, la “divina” si è ritirata dal nuoto agonistico, ma solo per buttarsi in un’altra battaglia

Federica Pellegrini, la rivelazione sul matrimonio con Matteo Giunta

In una intervista di qualche tempo fa, Matteo Giunta aveva rivelato come l’organizzazione del matrimonio fosse ancora in fase embrionale. E ora, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, è stata proprio Federica Pellegrini a confermare le dichiarazioni del compagno: “Dobbiamo fare la lista invitati. Io ho abbozzato la mia, Matteo la sua. Non abbiamo scelto il giorno, chi ci può dare una mano, se vogliamo i confetti o i Baci Perugina, in quale chiesa… Siamo in alto mare”.

Leggi anche >>> Dopo anni la verità sulla rottura tra Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino | Il retroscena inaspettato

La Divina ha parlato anche del suo futuro a livello lavorativo, ora che non sarà più impegnata in vasca per gareggiare. Si era ipotizzato per lei un ruolo in politica, ma l’ex nuotatrice ha confutato questa possibilità dichiarando di non sentirsi pronta per questo ruolo: “Non sono fatta per la politica pura, non è semplice. Direi di no. La politica sportiva la posso accettare, quella parlamentare in questo momento no. Io deve essere pronta per fare le cose, devo sentirmi preparata. Se mai avessi un ruolo nello sport devo essere messa lì per meriti, non perché me lo regalano”.