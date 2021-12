Khabi Lame è il tiktoker numero uno in Europa  | Così ha polverizzato Gianluca Vacchi

Dalla sua cameretta della periferia industriale di Torino, Khaby Lame prosegue la sua ascesa. Il suo segreto? Una simpatia spontanea e una mimica facciale irresistibile. Manca solo un gradino al tetto del mondo.

Un paio d’anni fa la sua fama era ristretta alla sua cerchia di amici e Lame era un normale figlio di immigrati senegalesi che viveva nelle case popolari di Chivasso. Ma aveva un dono che lo trascinava, una simpatia irresistibile per tutti, destinata ad esplodere come una forza della natura.

Khadi non ha bisogno di cornici glamour e di trasmettere i suoi video in compagnia di donne bellissime per fare impazzire il counter delle views. Il suo segreto è tutto nella sua faccia, mobile, espressiva, naturalmente simpatica. Seduto nella sua semplice cameretta, gli basta guardare in macchina e raccontare per attirare followers a frotte.

In principio, Khadi faceva ridere i suoi amici dal vivo. Poi, scoperto il breve filmato fatto allo smartphone, ha cominciato ad inviarli anche via chat. Il successo è stato così immediato da indurlo ad aprire un canale TikTok. Era marzo 2020, non un secolo fa.

Quello che ha lasciato tutti sbalorditi è stata la velocità dell’esplosione del “fenomeno Khadi”. Inizialmente l’algoritmo della piattaforma l’ha lasciato un po’ al palo, come succede a tutti. E’ l’impietoso meccanismo dei social network, che premiano con il successo chi ha già successo.

Ma quando i suoi numeri hanno cominciato a muoversi, a dispetto delle resistenze del sistema, la crescita è stata irresistibile e la dinamica si è rovesciata, lanciandolo sempre più in alto, senza freni, con un’accelerazione incredibile, persino per una piattaforma dove tutto esplode velocemente, come TikTok.

Primo in Italia, ora in Europa. A quando il mondo?

Eravamo tutti abituati a pensare a Gianluca Vacchi, con i suoi 17 milioni di follower, come un fenomeno difficilmente eguagliabile. Il maturo e tatuato bon vivant, e la sua corte di giovani starlet erano un fenomeno per cui si era trovata una spiegazione. Una ricetta basata un po’ sull’ “aspirational” un po’ sul voyeurismo. Khaby con la sua faccia e la sua semplice voglia di divertire, gli è passato sopra come un treno in corsa.

Ora, con 122 milioni ha distrutto non solo Gianluca Vacchi, ma tutto il resto del mondo, o quasi.

Dal tetto d’Europa, Khaby Lame guarda l’ultimo gradino che separa la sua incredibile ascesa dalla corona mondiale. Charli D’Amelio, la regina in carica, sente già avvicinarsi alle sue spalle il rapido partito da Chivasso.