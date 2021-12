Kledi Kadiu, l’ex ballerino di Mari De Filippi è sparito: ecco come vive alla soglia dei 50 anni

Era il primo ballerino del programma di Maria de Filippi. Gli avevano attribuito anche una love story con la conduttrice. Ecco com’è diventato oggi. Sapete cosa fa?

Kledi Kadiu è nato nel 1974, in Albania, a quel tempo una delle più terribili e blindate dittature d’Europa. Sin da giovanissimo vede nell’arte e in particolare nella danza, la sua via d’uscita dal mondo spietato e senza speranza che lo circonda.

Comincia a studiare danza ancora giovanissimo e nel 1992 riceve il diploma all’Accademia di Tirana. La via è già tracciata: entra nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera della sua città, dove danza in spettacoli importanti, da Giselle a lo Schiaccianoci. È il suo passaporto per un nuovo mondo.

Al contrario di molti suoi concittadini, che arrivano in Italia con una delle prime ondate migratorie rimaste nella memoria collettiva, Kledi si trasferisce in Italia con un chiaro obiettivo. La TV commerciale ha bisogno di talenti e lui sicuramente lo è. Si trasferisce nel 1996 ed entra alla scuola di Amici nel 2001: ci resterà per ben undici anni, fino al 2012.

Kledi è stato primo ballerino anche a “Buona Domenica” e “C’è posta per te”.

Molti ricordano anche che durante il lungo tempo passato vicino alla conduttrice, e a causa della evidente intesa fra i due, molti hanno vociferato di una love story tra Kledi e Maria. Dopo aver per lungo tempo ignorato le voci, Kledi Kadiu ha scelto di smentirle del tutto, durante un’intervista con Caterina Balivo. “Maria De Filippi è stata solo la mia talent scout e siamo ancora molto amici”. E fine della storia.

Oggi Kledi è scomparso dalla televisione e dopo quasi dieci anni di assenza dagli schermi molti si chiedono che fine abbia fatto, e cosa faccia nella vita.

Kledi Kadiu: ecco com’è oggi e di cosa si occupa.

Oggi Kledi ha quarantasette anni e ha abbandonato la televisione. Ma non ha abbandonato il suo grande amore: la danza.

Ha fondato la sua scuola nel 2004, quando ancora lavorava ad Amici, e si occupa di crescere i talenti del futuro, oltre a realizzare grandi balletti nel presente: suo è stato l’evento ricordo dedicato a Carla Fracci. E’ felicemente sposato con la ballerina e insegnante Charlotte Lazzari. Un amore professionale, oltre che romantico.

Per seguire il Kledi Kadiu di oggi nella sua vita quotidiana, c’è il suo profilo Instagram, dove ama postare foto della sua famiglia e dei suoi figli.

E con Maria De Filippi? “Continuiamo a sentirci e a scambiarci pareri, professionali e personali”. Tutto cambia, nulla finisce nella vita di Kledi Kadiu. Com’è giusto che sia.