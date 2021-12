Alessandra Amoroso, i retroscena sull’amore finito con Stefano Settepani | L’incontro ad “Amici”

I fedelissimi di “Amici” finiscono per affezionarsi ai ragazzi che partecipano al talent show e amano seguire i loro progressi una volta terminata questa esperienza. Una delle concorreni più amate è certamente Alessandra Amoroso, che ha vissuto quella vetrina come un vero trampolino di lancio.

A distanza di diversi anni dalla partecipazione ad “Amici”, Alessandra Amoroso continua a essere riconoscente a Maria De Filippi e non dimentica quella esperienza, che ha rappresentato per lei un’occasione per farsi conoscere e farsi apprezzare grazie anche a um timbro di voce davvero particolare.

Non a caso, appena ne ha la possibilità, la ragazza non manca di intervenire in veste di ospite nelle trasmissioni condotte da quella che lei considera la sua seconda mamma.

Ed è proprio grazie a lei che aveva avuto l’occasione di conoscere il suo ultimo fidanzato, quello con cui lei sembrava pronta a compiere il grande passo: Stefano Settepani.

Lui è infatti un producer musicale per artisti del calibro di Noemi, Elisa e Mahmood, oltre a essere produttore televisivo di “Amici” (in diverse occasioni è comparso nella striscia quotidiana) e collaboratore della Fascino Group, la casa di produzione che gestisce i programmi di “Queen Mary”.

Alessandra Amoroso e l’amore con Stefano Settepani: i due erano pronti al grande passo

Il rapporto tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è stato decisamente lungo, iniziato nel 2015 e conclusosi nel 2020. I due si erano conosciuti proprio nello studio di “Amici” e hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. L’uomo, classe 1976, ha alle spalle un matrimonio, da cui sono nati due figli.

I due sembravano essere pronti al grande passo, ma poco più di un anno fa hanno capito che l’amore che li univa era ormai finito. Era stato proprio la cantante ad annunciarlo tramite una Story su Instagram, dove aveva rivelato di essere rimasta in buoni rapporti con quello che è poi diventato il suo ex: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social – aveva detto -. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due. Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiamo comunque salva la vita, essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

Oggi l’artista pugliese è single e sogna ancora di incontrare il grande amore. In attesa di quel momento lei si dedica con tutte le sue forze alla sua carriera e si prepara per un momento che lei attende con trepidazione, il suo primo concerto a San Siro, previsto a luglio 2022.