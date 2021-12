Belen Rodriguez, rivela finalmente la persona a cui si è sempre ispirata | La sua vera musa

La bella argentina ne ha pubblicato una sul proprio profilo Instagram. Per una volta è stata lei a chiedere un autografo

Lei è senza dubbio uno di massimi sogni erotici di tantissimi italiani. Ma anche la bellissima Belen Rodriguez ha un idolo. E l’ha celebrata con una foto sul proprio seguitissimo profilo Instagram. Non sapete chi è? Un’icona dell’italianità nel mondo.

La carriera di Belen Rodriguez

Di nazionalità argentina, ha fatto le sue maggiori fortune non in madrepatria. Oggi 37enne, Belen Rodriguez è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione “Tintoria”. Poi conduce diversi programmi, tra cui “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Tu sì que vales”, “Colorado” e “Striscia la notizia”.

Ha recitato in “Natale in Sudafrica”, film del 2010 di Neri Parenti. Celeberrima la sua co-conduzione del Festival di Sanremo, con l’ormai iconica farfallina che spuntava fuori da uno spacco vertiginoso, mentre Belen scendeva la famosa scalinata del Teatro Ariston.

Ovviamente, una parte della notorietà di Belen Rodriguez è dovuta anche alle sue relazioni sentimentali. Dal discusso paparazzo Fabrizio Corona al pilota di motociclismo Andrea Iannone. E poi, ovviamente, Stefano De Martino. Insomma, spesso e volentieri, le foto di Belen hanno fatto capolino sugli organi di stampa scandalistici.

L’idolo di Belen

Ma, a proposito di foto. La bella argentina ne ha pubblicato una sul proprio profilo Instagram. Per una volta è stata lei a chiedere un autografo. E, senza dubbio, non possiamo biasimarla. Perché lo ha fatto a una delle donne più belle e sensuali della storia del cinema italiano. E non solo. Considerata una delle più grandi attrici della storia del cinema. L’American Film Institute l’ha inserita al ventunesimo posto tra le maggiori interpreti femminili di tutti i tempi, ed è stata onorata con una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

Ha lavorato con alcuni dei registi più conosciuti e apprezzati della storia del cinema. Da Sidney Lumet a Charlie Chaplin e poi, ancora, Dino Risi, Mario Monicelli e Vittorio De Sica. Una marea di film di enorme successo

Stiamo parlando, ovviamente, di Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, nata a Roma il 20 settembre 1934). Un vero e proprio mito. Menzioniamo, su tutti, il celebre spogliarello (davanti a Marcello Mastroianni) in “Ieri, oggi e domani”. Un cult ancora oggi a distanza di diversi lustri.

E Belen sfoggia con orgoglio l’autografo ottenuto da un mito come Sophia. “L’unico autografo che avrei mai chiesto……..sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa!”.