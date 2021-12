Fiammetta Cicogna, che fine ha fatto? Ora le sue priorità sono altre

È ormai trascorso qualche anno dal momento in cui Fiammetta Cicogna ha raggiunto la popolarità. Ora la sua vita è completamente cambiata.

La prima apparizione in Tv di Fiammetta Cicogna risale ormai a più di dieci anni fa, quando a puntare su di lei per uno spot entrato nella storia è stato un regista del calibro di Gabriele Muccino. Da allora il tempo è passato, ma i risultati in ambito professionale non sono mancati, dalla conduzione dei Venice Musi Awards su Rai Due al passaggio a Mediaset alla guida di “Wild – Oltrenatura“, andato in onda per ben sei stagioni.

La sua bellezza acqua e sapone le ha permesso però anche di lavorare anche in veste di modella, anche se ora lei sembra essere più orientata a specializzarsi come attrice. E recentemente è stata protagonista della fiction “Made in Italy”, che ha raccontato la storia della moda italiana su Canale 5.

LEGGI ANCHE >>> Fiammetta Cicogna: “In amore sono una donna fragile”

Fiammetta Cicogna da modella ad attrice e mamma: come è cambiata la sua vita

A distanza di anni dal suo esordio, la quotidianità di Fiammetta Cicogna è decisamente cambiata. Ad arricchirla ci ha pensato l’incontro con il compagno, il multimilionario Carl Hirschmann, a cui è legata dal 2014. Il loro amore è stato poi suggellato nel 2019 dalla nascita di due gemelle, Gioia e Gaia. L’imprenditore ha già una figlia nata da una precedente relazione.

L’uomo, classe 1980, proviene da una famiglia ricchissima: il nonno ha fondato nel 1967 la compagnia di servizi di aviazione Jet Avation. Non è un caso quindi che lui sia stato inserito dal magazine “People with money” nella lista speciale degli imprenditori più pagati al mondo. Non solo, la rivista “Glam Mag” lo ha anche insignito di un titolo particolare, quello di “Imprenditore più sexy del mondo”.

LEGGI ANCHE >>> Elena Majoni e le violenze dell’ex marito: “Gabriele Muccino mi picchiava”

Il suo status sentimentale ha spinto così Fiammetta a essere più selettiva quando si tratta di scegliere le proposte lavorative che le vengono sottoposte. La famiglia è al momento al primo posto per lei, mentre il matrimonio per la coppia non sembra essere così prioritario.