Francesco Sarcina, l’annuncio che nessuno si aspettava | Conclude il 2021 in bellezza

Francesco Sarcina è molto conosciuto in Italia per la sua carriera nel mondo della musica. Fans e follower non si potevano però aspettare una sorpresa come quella annunciata da lui e dalla sua compagna.

Francesco Sarcina è nato a Milano il 30 ottobre 1976 ed è noto ai più per aver dedicato la sua intera vita, o quasi, alla musica. Ha due figli, Tobia Sebastiano e Nina, quest’ultima avuta dall’influencer e sua ex moglie Clizia Incorvaia.

Attualmente sta con la modella messicana Nayra Garibo, che ha conosciuto in Messico durante un viaggio che ha portato la donna americana a trasferirsi in Italia nonostante la differenza di età (45 lui e 25 lei).

Tornando alla sua professione, ha iniziato a formarsi musicalmente suonando la chitarra in varie band e cover-band a Milano. Nel ’93 conosce Alessandro Deidda, un batterista con il quale nel ’99 fonda il gruppo Le Vibrazioni.

Nel 2003 danno vita al loro successo grazie al singolo Dedicato a te. Ha ottenuto grandi risultati a livello nazionale pur lavorando da solo. Ed adesso è pronto ad abbracciare nuove ed intense novità, ma non a livello canoro.

Francesco Sarcina, la sorpresa di fine 2021: annuncio social

Francesco Sarcina e Nayra Garibo, sorpresa social per terminare in bellezza il 2021. Il cantante e la modella, il 9 dicembre, hanno infatti dichiarato tramite i propri profili social di essere diventati genitori di una splendida bambina. Proprio la bella messicana ha documentato per la prima la fantastica notizia dato che l’artista milanese aveva fino ad ora mantenuto il massimo riserbo.

Sarcina è diventato così padre per la terza volta; anche se “in ritardo”, lo ha annunciato ai suoi follower attraverso un post in cui dava il benvenuto alla bambina, che si chiamerà Yelaiah. Nelle sue parole non è mancata una menzione speciale alla vita stessa. Per la nascita della figlia, sono arrivati gli auguri anche da artisti della musica come Enrico Nigiotti e Beppe Vessicchio.