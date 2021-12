Manuela Arcuri, i retroscena della sua sparizione | “Sono andata avanti con difficoltà”

La popolarità è andata scemando. Negli ultimi anni la sua presenza in televisione è stata sempre più diradata. I motivi

All’inizio del 2022 compirà 45 anni. Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, Manuela Arcuri era una delle donne più presenti in televisione. Bellissima, con forme generose e dotata di grande sex appeal. Ma, negli anni, qualcosa si è rotto. E oggi la vediamo molto meno presente. Vi sveliamo i motivi.

La carriera di Manuela Arcuri

L’apice del successo, come detto, all’inizio degli anni 2000, quando calca anche il palco dell’Ariston, per il Festival di Sanremo. Siamo nel 2002. Ma inizia ancor prima come attrice in “I laureati”, di Leonardo Pieraccioni, “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone. Nel corso degli anni, diversi cinepanettoni. Proprio negli anni del massimo successo di Manuela Arcuri.

Ma la popolarità va scemando. Negli ultimi anni la sua presenza in televisione è stata sempre più diradata. L’ultima apparizione degna di nota è del 2019, come concorrente di “Ballando con le stelle”. Ma cosa è successo? Come ha potuto una donna così bella, con una carriera così lanciata, avere una brusca frenata nel proprio corso?

Proviamo a chiarirlo noi.

Le molestie e le difficoltà

Nel 2003 ha avuto una lunga relazione sentimentale con il calciatore Francesco Coco. In seguito ha avuto delle storie anche con il campione di scherma Aldo Montano e con il collega Gabriel Garko ai tempi de Il peccato e la vergogna. Dal 2010 è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014.

Certamente, quindi, negli ultimi anni Manuela Arcuri si è dedicata maggiormente al piccolo Mattia. Ma forse non è solo questo il motivo per cui la vediamo di meno in tv e al cinema. Nel corso di un’intervista, la bella Manuela ha ricordato le molestie subite, soprattutto agli inizi della carriera, sul set delle fiction girate. Ammiccamenti e qualche palpatina: “Erano dei depravati” ha detto nel corso dell’intervista.

Insomma, sicuramente è molto più disincantata sul mondo dello spettacolo. Poi, però, accade altro: “Dopo due anni la mia casa di produzione, la Ares, ha avuto grandi problemi ed è fallita. Sono rimasta senza agente, produzione, ufficio stampa. Non ero abituata a bussare alle porte, loro mi procuravano due fiction all’anno”. Insomma, non un buon momento.

E ciò che stiamo vivendo non ha di certo aiutato: “Sono andata avanti con difficoltà ed è arrivato pure il Covid. Sono stati anni un po’ difficili ma le difficoltà spesso si trasformano in opportunità”.

Glielo auguriamo.