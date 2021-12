Rudy Zerbi, giornata disastrosa… ma sempre con il sorriso | Immortalato mentre “Ha perso l’aereo”

Il nostro Rudy riscuote un grande successo ormai da diversi anni. Ed ecco il suo modo di farci gli auguri di buon Natale

Una simpatia coinvolgente. Anche per farci gli auguri di Buon Natale, il buon Rudy Zerbi sceglie un modo tutto suo. Incredibile come riesca, in ogni situazione, anche la più inaspettata, a farci sorridere.

La carriera di Rudy Zerbi

Il nostro Rudy riscuote un grande successo ormai da diversi anni. E’ un apprezzato conduttore radiofonico e ultimamente molto conteso nelle sue partecipazioni televisive. E’ un personaggio che ci piace molto perché lo vediamo sempre sorridente nelle varie trasmissioni dove interviene.

Uno dei ruoli di maggior frequenza in cui l’abbiamo visto è quello di giurato nei talent show. Iniziò nel 2002 con “Operazione Trionfo”, passando per “Sei un mito”, “Italia’s got talent” e “Tu sì que vales”.

Ma importante, nella sua carriera, anche l’incontro con Maria De Filippi, che poi lo ha voluto come inviato o con altri ruoli in diverse edizioni di “Amici” e “Uomini e donne”. Gran parte dell’attività professionale di Rudy Zerbi si muove nei circuiti radiofonici. Sempre all’insegna della musica. Da ormai, circa 15 anni, è una voce perfettamente riconoscibile di “Radio Deejay”, una delle emittenti più note, apprezzate e seguite del panorama italiano.

“Rudy ha perso l’aereo”

La sua non è stata, però, una vita rose e fiori essendo figlio di una ragazza madre. Solo all’età di 30 anni scopre di essere figlio naturale del famoso conduttore Davide Mengacci. Eppure, non smette mai di aver voglia di essere felice. E di farci sorridere.

Lo fa in televisione. Lo fa in radio. Ma lo fa anche sui social, dove è seguitissimo. Proprio in uno dei suoi ultimi post su Instagram lo vediamo subito dopo “aver perso l’aereo”. Ma che avete capito? Guardate come è divertente questo fotomontaggio.

Rudy posta una foto tratta da una delle scene di “Mamma, ho perso l’aereo” e “Mamma, ho perso l’aereo – Mi sono smarrito a New York”. I due film cult natalizi degli anni ’90. Il volto del simpatico Rudy è al posto di quello di Macaulay Culkin, in mezzo tra Daniel Stern e il grande Joe Pesci.

Un modo tutto suo per farci gli auguri di buon Natale.