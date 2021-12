Andrea Delogu divide la sua carriera e la sua vita privata da sempre. Ed adesso non solo la prima ma pure la seconda sembra dargli tantissime soddisfazioni.

Andrea Delogu, nata a Cesena il 23 maggio 1982, ha dedicato la sua intera vita al mondo dello spettacolo, in particolar modo come conduttrice televisiva e radiofonica. Ha fatto anche da attrice e scrittrice nel corso della sua carriera. Nel 2016 si è sposata con Francesco Montanari per separarsi dallo stesso nel gennaio del 2021.

Di origini sarde, nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Esordisce in televisione nel 2002, e nel 2004 su Sky ha la prima esperienza da conduttrice in assoluto. Non solo in televisione, ma anche nel mondo del web si fa conoscere, dato che per 4 anni ha condotto i cosiddetti MIA (Macchianera Internet Awards), i premi di internet.

Nel 2015 è fra i giurati di Sanremo Giovani. Anche nell’ultimo anno ha condotto svariati programmi tv, che la portano ad essere una delle professioniste più ricercate nel proprio settore. Ed anche nella sua vita privata non se la passa male, pare infatti aver iniziato una nuova relazione con Luigi Bruno.

Andrea Delogu, chi è il suo nuovo compagno

Dopo la separazione da Francesco Montanari, Andrea Delogu sembra essere finalmente ripartita. E non ci riferiamo solamente al suo lavoro, ma anche alla sua nuova relazione con Luigi Bruno.

Grazie a lui, la bella Andrea sembra tornata a sorridere, anche se negli scorsi mesi si era parlato di di un presunto – e rimasto tale – flirt con Stefano De Martino.

Ma tra loro c’è solamente un’amicizia, appurato dal fatto che a conquistarla ci sarebbe riuscito proprio Luigi, come dimostrano alcuni scatti arrivati in mano ai vertici del quotidiano settimanale Diva e Donna.

Lui è un modello seguito dalla Elite Model Management di Milano ed a parte il suo aspetto fisico, alto 1.85, dai capelli castani e gli occhi marroni, della sua vita privata si sa davvero poco. Se non che renda felice la bella Andrea Delogu, dopo un 2021 che l’ha vista perdere un uomo importante come suo ex marito.