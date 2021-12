La bomba sulla nuova variante Covid, per il noto scienziato “Omicron è stato creato artificialmente…”

La nuova variante Omicron del Covid-19 sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Per un virologo russo sarebbe stata creata artificialmente.

Il Covid-19, che nel corso del 2021 aveva cominciato a fare meno paura anche grazie ai vaccini, in questa fine dell’anno è tornato a far preoccupare il mondo intero. In Italia si sono raggiunti picchi di quasi 80mila contagi al giorno, con una corsa al tampone diventata quasi spasmodica per l’intera popolazione. Le vacanze di Natale sono state ostacolate dal virus e per il Capodanno la situazione è addirittura peggiorata, con valanghe di disdette sia per i cenoni nei ristoranti che per le prenotazioni in strutture alberghiere per weekend e settimane bianche.

A rendere il tutto più complicato e a far viaggiare il Covid-19 ancor più velocemente, è stata la variante Omicron. Questa nuova mutazione del virus ha una percentuale di contagiosità più elevata, anche se ha il “vantaggio” di avere sintomi più leggeri per chi la contrae. Molti medici e specializzati hanno ipotizzato che Omicron possa essere l’ultima tappa di questa pandemia, prima della normalizzazione della malattia e di un’uscita da questo tunnel che dura ormai da due anni.

Variante Omicron, per il virologo russo è stata creata artificialmente

Ma dalla Russia arriva una rivelazione sconcertante proprio sulla natura della variante Omicron. Il virologo Pyotr Chumakov, membro dell’Accademia russa delle scienze, ha infatti sganciato la bomba: questo nuovo tipo di Covid sarebbe infatti stato creato in modo artificiale. Per lo specialista non ci sarebbe dubbi su questa ipotesi poiché in Omicron sono presenti tre amminoacidi che dal punto di vista naturale non dovrebbero esserci e che solo l’intervento umano avrebbe potuto crearli.

A commentare tale dichiarazione, ai microfoni di Radio Radio, Pino Cabras, deputato di “L’Alternativa c’è”, che ha anche lanciato l’allarme per la sicurezza del mondo intero in merito a una possibile guerra batteriologica: “L’idea che esista la possibilità di immettere con facilità nel circuito della vita dell’intera umanità degli agenti patogeni inaugura un nuovo tipo di epoca, epoca in cui nuove forma di guerra batteriologica sono già nella nostra vita. Stiamo confrontandoci con un salto di qualità drammatico del rapporto tra scienza, attività militari e politica”.