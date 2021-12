Leggi anche -> Una moneta da 2 euro che vale centomila volte di più | Ecco come riconoscerla

Sembra una comune moneta da un euro ma non lo è. L’esemplare presenta numerosi errori di conio che la rendono preziosissima. Guardate se anche voi ne avete una tra le vostre: vale una vincita di quelle importanti.

Immaginate di fare un’importante vincita al lotto, senza nemmeno bisogno di comprare il biglietto. È quello che potrebbe succedere se tra le vostre apparentemente insignificate monete da un euro doveste trovarne una imperfetta come questa.

Quello che la rende preziosa sono i suoi difetti. Un’ po’ come succede ai divi del cinema, che non sono mai un esempio di perfezione ma si ricordano, chi per una camminata un po’ zoppa (John Wayne ad esempio), chi per un leggero strabismo, chi magari per un naso un po’ più importanti del normale.

Leggi anche -> Se avete una moneta da 50 centesimi come questa potete comprarci un’automobile nuova

Nel caso di questa moneta del 2002 (il primo anno di introduzione dell’euro, l’errore di conio è visibile da ambo i lati, mancano numerose stelle e manca la firma. Un vero disastro per chi è stato responsabile della messa sul mercato frettolosa. Un colpo di fortuna meraviglioso, per chi la trova nel suo borsellino

E, last but not least, impara a riconoscerla.

Leggi anche -> Se avete in tasca questa moneta potete smettere tranquillamente di lavorare

In questo momento, la moneta imperfetta si vende su ebay al prezzo di 49.000 euro.

Una cifra da capogiro. E non sarebbe davvero male avere il problema di pensare cosa fare con 49.000 euro del tutto imprevisti, piovuti senza preavviso nelle nostre tasche.

Ecco come riconoscere l’euro che ne vale 49.000

Nelle foto, le caratteristiche imperfezioni del conio risultano molto chiare.

La più importante è la mancanza della firma. Veramente imperdonabile per chi autorizzò la messa in circolazione.

Leggi anche -> Sapevate che una singola moneta può raggiungere un valore inestimabile?

Ma dal momento di quell’errore , un piccolo numero e di “uomini vitruviani” gira nascosta tra le più normali monete da un euro, pronta a fare la fortuna di chi è in grado di riconoscerli.

Leggi anche -> Una moneta da 2 euro che vale centomila volte di più | Ecco come riconoscerla

Un’auto di grossa cilindrata? Un appartamento? L’estinzione del vostro mutuo? Voi cosa fareste con un euro? L’unico imbarazzo è quello della scelta.