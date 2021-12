Stefano De Martino ha dovuto dirle addio | La terribile decisione che lascia tutti senza parole

L’ormai ex ballerino Stefano De Martino ha parlato del suo addio e dei motivi che l’hanno portato ad abbandonarla. I suoi fans non riescono a crederci sia tutto vero…

Stefano De Martino è ormai diventato una presenza fissa della televisione italiana e, soprattutto, della prima serata del piccolo schermo. Il napoletano è uno dei volti di punta di Rai 2, dove ha preso le redini prima di Made in Sud e poi del programma Stasera Tutto è Possibile.

L’ex allievo di Amici ha così svestito i panni del ballerino vestendo quelli del conduttore togliendosi grosse soddisfazioni e trovando una nuova strada artistica lontano dai teatri danzerecci. Il secondo canale Rai gli ha anche recentemente cucito addosso uno show su misura per lui, Bar Stella, in onda in seconda serata per quattro appuntamenti.

Stefano De Martino è anche stato, per diverso tempo, al centro di tante vicende del gossip in particolar modo per la sua relazione con Belen Rodriguez. I due si sono sposati nel 2013 e hanno avuto un bambino, il piccolo Santiago, prima di divorziare qualche anno dopo per poi rimettersi insieme e successivamente separarsi definitivamente. Ora il volto di Rai 2 starebbe frequentando una ragazza partenopea, di cui però non è data ancora sapere l’identità.

Stefano De Martino, i motivi dell’addio alla danza

Stefano De Martino è però ottenuto il successo grazie al suo talento nella danza espresso ad Amici, prima come allievo e poi come professionista. Ma nel corso degli anni il napoletano si è man mano distaccato da questa sua vocazione, appassionando alla conduzione televisiva e percorrendo quella strada.

E in una intervista a Fanpage.it, l’ex ballerino ha spiegato i motivi che l’hanno portato a dire addio alla danza: “Si potrebbe dire che ho trovato un’altra vocazione che mi permette di esprimermi meglio. La danza è un mio interesse, la seguo, ero un buon danzatore, ma detto tra noi credo che nessuno oggi sentirebbe l’esigenza di andare a vedere Stefano De Martino a teatro per la danza”.

De Martino ha poi concluso chiudendo quasi definitivamente le porte a un suo ritorno sui palcoscenici ballerecci: “Bisogna anche avere coscienza dei propri limiti. Diciamo che sono in tanti a chiedermi quand’è che tornerò a danzare e io dico che è meglio far sentire la propria mancanza anziché qualcuno che dica “ma questo sta ancora qui a ballare?””.