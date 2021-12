Victoria dei Maneskin è fidanzata? Lei non parla ma le immagini non lasciano spazio a dubbi

L’attenzione sui Maneskin è inevitabilmente cresciuta in questi ultimi mesi dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest. Cresce così anche la curiosità sui componenti della band, tra cui spicca la stravagante Victoria.

I Maneskin sono certamente la rivelazione del 2021, anno in cui hanno sbaragliato tutti e dimostrato come il rock possa catturare l’interesse di un pubblico di tutte le età. Come spesso capita in questi casi, però, non mancano le critiche, generate soprattutto dalla loro personalità a tratti eccentrica, ma che dimostra la voglia di tutti i componenti della band di uscire dagli schemi quando lo ritengono necessario.

Emblematico è anche l’atteggiamento tenuto spesso dalla voce del gruppo, Victoria, che non piace particolarmente ai più tradizionalisti ma che non si pone grandi problemi per questo.

Non a caso, qualche tempo fa non ha avuto alcun timore nell’ammettere i essere bisessuale: “Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore – aveva raccontato in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.

LEGGI ANCHE >>> Victoria dei Maneskin, il dramma che si porta dietro le ha sconvolto la vita – Ha visto morire la madre

Victoria dei Maneskin è fidanzata? Le foto non lasciano dubbi

Nonostante tutto, Victoria De Angelis non ama sbandierare ai quattro venti il suo status sentimentale. Non ci sono infatti dichiarazioni in merito alla presenza di una fidanzata “ufficiale” al suo fianco. Ma definire la cantante single appare quantomeno azzardato, stando alle ultime immagini pubblicate dal settimanale “Gente”, che l’aveva sorpresa in compagnia di una ragazza.

LEGGI ANCHE >>> Damiano dei Maneskin, preoccupazione per la fidanzata Giorgia Soleri: sottoposta a chirurgia

I loro atteggiamenti, nonostante fossero in pubblico, non lasciavano però grande spazio all’immaginazione. Anzi, c’è chi pensa addirittura che le due, non appena ne hanno la possibilità, vivano sotto lo stesso tetto. In quel frangente, infatti, la ragazza era tornata con il cane della bassista in casa. Prove di convivenza? Solo il tempo ci sarà la risposta.