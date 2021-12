Aida Yespica, il dolore che non passa: la violenza subita quando era solo una bambina

Ha sofferto di depressione post-partum. Ma, nel suo passato, qualcosa di ancor più terribile. Una esperienza rimossa negli anni, ma riaffiorata.

Le maggiori fortune le ha fatte nel nostro Paese, in Italia. Ma Aida Yespica è attiva nel mondo dello spettacolo anche in Spagna e negli Stati Uniti. Oltre che in Venezuela, suo luogo di nascita. Recentemente la bella attrice e showgirl ha raccontato un episodio inquietante della sua fanciullezza.

La carriera di Aida Yespica

La sua carriera inizia nel 2002 con la partecipazione a Miss Venezuela. Ma è il 2003, con il trasferimento a Milano, l’anno in cui si inizia a far sul serio. In quegli anni appare in diverse trasmissioni televisive e spot pubblicitari. A colpire, evidentemente, è la sua avvenenza.

La ricordiamo in “Bulldozer” e “Lucignolo”. Ma anche in “Chiambretti Night”, per ben sei anni. Quelli sono gli anni di maggiore successo, anche con il film “Natale in crociera” di Neri Parenti, del 2007. Per lei anche diverse partecipazioni ai reality show. Per due volte a “L’Isola dei Famosi” e una volta al “Grande Fratello Vip”.

La vita privata e il dramma adolescenziale

Fidanzata dal 2007 al 2009 con il calciatore Matteo Ferrari. Nel luglio 2012 si è sposata a Las Vegas con Leonardo Gonzales, un avvocato venezuelano: questo matrimonio terminò nel febbraio 2013. Ma nel marzo 2013, dopo aver ottenuto la separazione legale da Gonzales, si è fidanzata con il finanziere Roger Jenkins, dal quale si è lasciata nel 2016. Nel 2020, durante un programma televisivo, ha fatto coming out riportando di essere stata fidanzata con una donna famosa, senza tuttavia rivelarne l’identità.

Una vita sentimentale intensa, insomma. Lei che ha anche sofferto di depressione post-partum. Ma, nel suo passato, qualcosa di ancor più terribile. Una esperienza rimossa negli anni, ma riaffiorata solo nel 2016 per via del racconto di un’amica che aveva subito una violenza sessuale.

E così, i fantasmi del passato riaffiorano. E Aida ricorda lo stupro subito quando aveva sette anni. Ad opera di “un amico di famiglia” secondo quanto riferito in un’intervista. Un uomo che frequentava spesso la casa in Venezuela. E che le ha lasciato una ferita impossibile da rimarginare.

