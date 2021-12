“Avanti un altro”: Bonolis ha fatto il colpo  | Il nuovo cast è davvero pazzesco

“Avanti un altro” è il game show più mozzafiato della televisione italiana. con i nuovi arrivi della stagione 2022 lo diventerà ancora di più: il nuovo cast è da non credere. Sarà l’edizione più ricca di sempre.

A guardarlo, Paolo Bonolis potrebbe sembrare un tranquillo professorino. Ma davanti alla telecamera si trasforma e diventa una belva. Il game show è il suo regno. Più che condurlo si comporta come il domatore di un circo. Le domande passano una dopo l’altra, mentre Bonolis carica, rallenta, crea suspense, eccita il pubblico, gli fa trattenere il fiato e last but not least carica, entusiasma, motiva i concorrenti.

Bonolis, 60 anni romano de roma, porta il ruolo di presentatore a un nuovo livello e il suo game show “Avanti un altro” ne è l’espressione massima. La sua formula è pensata per tenere il pubblico col fiato sospeso in una girandola di domande e di emozioni. Chi meglio, di Paolo Bonolis potrebbe far girare la ruota, frusta da domatore alla mano, mentre il pubblico si morde le unghie pensando a cosa succederà adesso?

Lo show sta per cominciare la sua undicesima edizione ed è legato a Bonolis quanto il ruolo di James Bond lo è Sean Connery. Fatti l’uno per l’altro al punto che è difficile (anche se talvolta necessario pensare a qualcun altro che impersoni il ruolo). Il tentativo, ad “Avanti un altro” è stato fatto. Ma la breve presenza di Gerry Scotti nel 2004 2005 è stata presto dimenticata, per restituire a Bonolis “tutto quello che è suo”.

La stagione di riposo degli spettatori non lo è per il conduttore romano, che si avventura nel mondo dello spettacolo e della TV facendo caccia di nuovi ospiti e presenze che lo affianchino nella prossima edizione. Efficace e spietato anche in questo ruolo invisibile al pubblico, Bonolis sta tornando al campo base Mediaset con un carniere pieno di incredibili prede.

Miss Claudia e lo Iettatore sono stati spietatamente fatti fuori. Forse lo stesso destino toccherà a Carmen Di Pietro. Avanti altri, the show must go on! Resteranno invece Claudia Ruggeri e Franco Pistoni.

La new entry che non ti aspetti

Pare ormai certo che il cast dello show si arricchirà di una vera star della televisione non solo italiana ma mondiale. Direttamente da “Beautiful”, la soap regina di sempre, arriverà proprio lui: Thorne Forrester. O meglio, Clayton Norcross, che lo ha interpretato per ben 440 episodi.

E per bilanciare il cocktail con qualcosa di completamente diverse, debutterà ad “Avanti un altro!” anche Marco Giusti. Possiamo scommettere che guidato da Paolo Bonolis il sonnacchioso professore dei film più improbabili della notte si trasformerà in una belva mangiaconcorrenti. Tremi chi zoppica sul cinema.

Il nuovo “Avanti un altro!” sta per cominciare.