Una verve comica unica. Un sorriso contagioso. Uno dei volti più noti della televisione italiana. Stiamo parlando di Ezio Greggio. Che, questa volta, è in pena per un suo grande amico.

La carriera di Ezio Greggio

Ha condotto fin dalla prima edizione il telegiornale satirico Striscia la notizia, di cui è il volto più rappresentativo insieme ad Enzo Iacchetti. Nella sua carriera anche diversi film, tutti da ridere. Tra questi ricordiamo diversi cinepanettoni, soprattutto negli anni ’90. Storica la sua amicizia con il grande Mel Brooks, che lo volle anche nella parodia “Dracula morto e contento”. Nel 2020 l’ultimo suo film, “Lockdown all’italiana”.

Ancor prima di “Striscia la notizia”, però, il successo con “Drive in”, la scollacciata trasmissione andata in onda sulle reti Mediaset dal 1983 al 1988. Proprio a quella indimenticabile esperienza si deve l’amicizia con diversi comici che hanno fatto la storia della tv italiana.

Ma, recentemente, Ezio Greggio ha dovuto piangere la scomparsa di un caro amico.

L’addio all’amico di sempre

Con un messaggio molto tenero e intenso, infatti, Greggio ha ricordato l’amico Gianfranco D’Angelo. Conosciuto proprio ai tempi di “Drive in”. D’Angelo è morto all’età di 85 anni, dopo una breve, ma fatale malattia.

“Piango Gianfranco, piango l’amico, il collega che mi ha insegnato tante cose, il compagno di avventure” ha scritto in un post social.

Così, infatti, Ezio Greggio ha celebrato la scomparsa del popolare comico. Ma, soprattutto, amico: “Contrariamente a come facevi in scena quando uscivi tra applausi ed ovazioni ci hai lasciato in silenzio, in punta di piedi circondato dalle persone che ti volevano bene”.

“Scusami se oggi te lo dico ma forse lo avevi già capito: ti voglio un sacco bene. Mi mancherai” la conclusione del tenero messaggio che Ezio Greggio ha indirizzato all’amico Gianfranco D’Angelo.