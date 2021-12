Mara Venier è stanca e lascia Domenica In: si apre la guerra di successione | Chi sono gli eredi

Le nostre domeniche non saranno mai più come prima. Forse saranno persino migliori. Mara Venier se ne va ma il suo sostituto non sarà certamente da meno. Ecco i nomi in lizza.

Da molti anni le nostre domeniche hanno un nome: Mara Venier. Dal 1993 la sua conduzione casual e scanzonata firma le nostre domeniche. “Domenica in” è uno spettacolo semplice, solo apparentemente disorganizzato e caciarone, che fa sentire ognuno di noi in grado di apparire in televisione e fare spettacolo.

Non sa ballare, non sa cantare. La sua conduzione casalinga trasforma il teleschermo in un grande salotto di casa, dove si alternano amici, qualcuno bravo, qualcuno meno. Ma poco importa. L’essenziale è stare insieme, schitarrare, divertirsi in compagnia.

Qualche piccolo incidente, qualche lite fuori programma (ma poi, lo è davvero?) e tanta convivialità senza pretese. Questo lo stile Mara, che ne ha fatto una delle regine della televisione, con un contratto da capogiro che gran parte dei conduttori (per non parlare dei comuni mortali) possono solo invidiare.

Ma Mara è stanca. Questo è quanto ha lasciato filtrare alla cerchia degli amici più fidati. Il suo show non la diverte più come una volta, e per questo è pronta a lasciarlo per imbarcarsi in nuove avventure, oltre che per godersi i meritati guadagni nella favolosa residenza che tutti abbiamo ammirato su Instagram e sui giornali popolari.

Fitto il mistero su chi potrebbe subentrarle, anche se alcune anticipazioni filtrano dalle stanze più segrete di mamma Rai.

Il nome che tutti aspettano

Chi potrebbe sostituire la regina dell’intrattenimento, se non il re di tante serate e di tanti show di successo? Sì, proprio lui. Il nome che circola è quello di Carlo Conti.

L’abbronzatissimo conduttore è un altro personaggio che si è detto stanco dei suoi impegni, anche a causa di alcuni disagi fisici. Ma si sa che la pretattica è la chiave dello show business. E così, secondo i bene informati, potrebbe essere proprio il simpatico toscano a prendere il posto di Mara per guidare il grande circo domenicale di Raiuno.

Se Carlo Conti è in pole position non sono da sottovalutare di un’altra cavalla di razza della scuderia Rai: Francesca Fialdini. Per lei si tratterebbe semplicemente di traslocare sullo schermo qualche ora prima del solito, visto che al momento conduce “Da noi a ruota libera”, lo show che segue “Domenica In” nella programmazione festiva.

Conti o Fialdini? Le scommesse si aprono e le lavagne dei bookmaker fremono, in attesa della nuova edizione, rivoluzionaria, del programma più inossidabile che la televisione italiana abbia mai offerto.

Per una star che va, un’altra arriverà, o nascerà. Stay tuned!