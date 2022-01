Al Bano Carrisi, il grande assente di capodanno: positivo al Covid combatte col nemico invisivbile

“Devo combattere contro questo nemico invisibile” ha detto. Ha saltato lo spettacolo di Capodanno su Canale 5.

La sua è una delle carriere più lunghe della storia della musica italiana. Parliamo di Al Bano. Proprio per assecondare il suo lavoro, Al Bano purtroppo ha contratto il Covid. Ecco come sta il popolare cantante.

La carriera di Al Bano

Nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Ovviamente, gran parte della sua vita professionale e sentimentale è legata al rapporto con Romina Power. I due, affiatatissimi, hanno fatto coppia fissa sia nella vita che sul palco, con grandi successi come “Felicità”.

I due hanno avuto tre figli. La primogenita Ylenia scomparve il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Non se ne saprà più nulla, nonostante ciclicamente nascano voci su presunti avvistamenti. Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Al Bano si separa legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina Power.

Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila conosce Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001, e dalla quale ha altri due figli.

Al Bano contagiato

La scoperta in un controllo di routine. Al Bano, infatti, avrebbe dovuto partecipare alla consueta maratona di Capodanno su Canale 5. Per questo si è sottoposto al tampone, come richiesto dai protocolli. E proprio in questo caso ha scoperto di essere positivo al Covid.

Una mazzata per il popolare cantautore, che, quindi, non ha partecipato. “Devo combattere contro questo nemico invisibile” ha detto Carrisi annunciando la sua positività, che gli impedirà di essere sul palco insieme a Federica Panicucci.

Negli ultimi giorni, Al Bano è stato prima in Spagna per alcuni concerti, poi in Croazia, a festeggiare il Natale con la figlia. Adesso, al rientro in Italia, la brutta notizia. “I no-vax? Non li capisco” ha detto il cantautore. Che è un convinto sostenitore della campagna vaccinale. Essendo vaccinato, infatti, fortunatamente è totalmente asintomatico.