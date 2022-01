Chiara Ferragni spodestata dal trono delle “stranezze”: la sorella Valentina stavolta ha vinto

Come per quasi ogni evento ed episodio della famiglia dei Ferragni, anche il recente compleanno di Valentina è stato immortalato sui social.

Non è famosa come la sorella Chiara. Ma di sicuro Valentina Ferragni sta scalando le classifiche. Almeno per quanto concerne i social. Ha da poco compiuto 29 anni. E per festeggiare, ha soffiato la candelina su una torta davvero particolare…

Chi è Valentina Ferragni

Come la famosa Chiara, compagna di Fedez, anche Valentina Ferragni è molto attiva sui social. E anche lei ha un brand tutto suo. Ovviamente all’insegna del glamour e di tutto ciò che è di tendenza al momento

L’expertise artigianale della manifattura italiana è il filo rosso di ogni creazione Valentina Ferragni. Interamente disegnati e prodotti in Italia, i gioielli Valentina Ferragni vogliono essere un’ode all’heritage della gioielleria italiana. Grazie al lavoro di esperti maestri orafi che fanno della tradizione artigianale il vero fiore all’occhiello dei gioielli.

Ogni gioiello Valentina Ferragni viene realizzato con materiali di pregio come argento 925 e placcature in oro 24kt o platino e le lavorazioni di smaltatura, incastonatura e rifinitura sono interamente realizzate a mano. Insieme al Made in Italy, infatti, l’Handmade è ciò che differenzia davvero ogni gioiello.

La lavorazione completamente artigianale e fatta a mano dà vita a prodotti unici. Ognuno con una propria anima e personalità. Motivo per cui ogni piccola differenza non è da considerarsi un difetto, ma una caratteristica peculiare e originale di ogni singola creazione.

La torta molto particolare

Come per quasi ogni evento ed episodio della famiglia dei Ferragni, anche il recente compleanno di Valentina è stato immortalato sui social: “Tanti auguri a me ✨ ora ho 29 anni 💖 Il mio bambino @lucavezil mi ha sorpreso con la migliore torta di compleanno”.

L’idea, quindi, è del fidanzato dell’imprenditrice e influencer, Luca Vezil. Ma perché quella per i 29 anni viene definita la migliore torta di compleanno? Guardate un po’ voi stessi: perché una torta di compleanno con patatine fritte!