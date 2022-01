Federico Zampaglione, tanto successo per il leader dei Tiromancino, ed anche tanta felicità nella vita privata grazie a sua moglie. Non tutti però la conoscono.

Federico Zampaglione, soprattutto per gli appassionati di musica, non è un volto misterioso. Nato a Roma il 29 giugno 1968, è il frontman dei Tiromancino, gruppo italiano che ha contribuito a fondare nel 1989.

La band, grazie all’album La descrizione di un attimo, ha iniziato a raccogliere tantissimi consensi, dalla critica come dal pubblico. Zampaglione, grazie anche al videoclip del brano Un tempo piccolo, di cui ha curato sceneggiatura e regia, ha vinto il primo premio Cinecittà e Cinefestival di Ravello.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Sapete chi è il fratello di J-Ax? Si chiama Luca Paolo ed è una delle voci più belle della musica italiana

Un’esperienza che lo introdurrà, anni dopo, nel mondo del cinema. Nel 2006 infatti debutta come regista vero e proprio e nel 2007 partecipa con il suo gruppo al Festival di Sanremo. La sua carriera continua a dividersi tra musica e cinematografia, e nel 2017 scrive e pubblica il suo primo libro, progetto diviso con Giacomo Gensini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una relazione molto importante con Claudia Gerini, dalla quale è nata sua figlia Linda, ed adesso è sposato con Giglia Marra, che forse non tutti conoscono.

Chi è la moglie di Federico Zampaglione: biografia e carriera

Federico Zampaglione e Giglia Marra, che stanno insieme da diversi anni, si sono sposati nell’agosto del 2021. La loro relazione è iniziata poco tempo dopo che il rapporto fra il leader dei Tiromancino e Claudia Gerini raggiungesse i titoli di coda.

Ma chi è Giglia Marra? Nata a Taranto il 16 aprile 1982, da molti anni vive a Roma. Diplomatasi al liceo artistico Lisippo di Taranto, si è laureata a Roma in scienze umanistiche. In seguito ha iniziato la sua carriera da attrice in teatro per poi continuare gli studi al corso di Acting Training tenuto da Beatrice Bracco.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Teo Mammucari, denuncia: privilegi non per tutti anche nel mondo dello spettacolo (VIDEO)

Ha avuto, fino ad ora, una carriera molto importante anche nel mondo della televisione italiana, come dimostrano le partecipazioni nei cast delle serie tv Vivere, Distretto di polizia, Ris e Squadra antimafia. Tanta visibilità per lei quindi, che da diversi anni ha trovato pure la felicità nella sua vita privata grazie alla relazione con Federico Zampaglione.

Come si sono conosciuti? Lei ha raccontato che in un locale scattò la foto a lui e ad una sua amica, fan del cantante: da quel momento in poi, per fortuna di entrambi, è scattata la scintilla che pochi mesi fa li ha convinti ad unirsi in matrimonio.