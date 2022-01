Giuseppe Zeno: l’attore lancia un appello, i bambini non si toccano | Il video con le figlie in vendita

Giuseppe Zeno è un attore che ha lavorato tantissimo negli ultimi anni facendo diverse apparizioni in serie tv molto conosciute. Ma ci tiene anche alla sua vita privata, anche se non sempre viene rispettata.

Giuseppe Zeno, nato a Napoli l’8 maggio 1976, è un attore, così come Margareth Madè con cui sta insieme dal 2015. I due si sono sposati nel 2016 a Siracusa. Dalla loro relazione sono nate due figlie, Angelica e Beatrice. Si è diplomato all’istituto tecnico nautico, e dopo una serie di corsi svolti, ha esordito in teatro nel 1997.

Negli anni a venire alterna il teatro al cinema ed alla televisione. Tra il 2004 ed il 2005 prende parte al cast di Un posto al sole.

Nel 2006 fa parte de L’onore e il rispetto. Continua la sua carriera da attore, soprattutto in tante serie tv che lo rendono noto al pubblico televisivo anche nel 2021, dove fa parte del cast di Blanca, nuova fiction che va in onda su Rai 1.

Al di là della sua carriera, comunque, negli ultimi anni ha cercato di godersi la vita il più possibile al fianco della sua famiglia. Non sempre, però, va tutto a gonfie vele, a causa di qualche episodio negativo di troppo.

Giuseppe Zeno, il suo appello: “Proteggete i bambini”

Come abbiamo detto, Giuseppe Zeno ha una bella famiglia al suo fianco grazie alla moglie ed alle loro due figlie, Beatrice ed Angelica. Ma non sempre va tutto bene, a causa di alcune situazioni che in passato hanno infastidito l’attore.

Giuseppe, alcuni mesi fa, ha infatti parlato di quanto successo alla sua famiglia e più in particolare alle sue due figlie. Intanto, ha spiegato che sul proprio profilo Instagram, per quanto sia molto attivo, non condivida mai il viso delle sue bambine perché i minori vanno rispettati, per quanto spesso e volentieri questo non accada affatto.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Francesco Oppini dice addio al mondo dello spettacolo | Ecco che lavoro fa oggi

In più, ha ricordato un fatto accadutogli mentre era fuori con la sua famiglia e che, peraltro, lo ha fatto infuriare non poco. Si trovava a Monopoli ed alcune signore gli hanno fatto dei video ed in seguito contattato dei giornali per venderli.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Teo Mammucari, denuncia: privilegi non per tutti anche nel mondo dello spettacolo (VIDEO)

Un brutto accaduto ma che, allo stesso tempo, dà modo a molte persone di capire i valori dell’attore e quanto ci tenga alle persone che ama ed a proteggerle il più possibile. Del resto, anche il suo matrimonio è avvenuto in gran segreto.