La moneta da due euro ai tempi del Covid che vale una fortuna | Aguzza la vista potrebbe capitarti nelle mani

Alcuni esemplari della moneta da due euro “Covid-professioni sanitarie” hanno un errore di conio che le rende preziosissime. Vi insegniamo come scoprire se ne avete una, e come comprarvi una Tesla con il ricavato.

Non sempre le monete valgono quanto la cifra che c’è coniata sopra. Ci sono casi in cui un errore di conio può produrre effetti incredibili sul loro valore e spingere i collezionisti a valutarle migliaia e migliaia di euro, o talvolta ancora di più.

Quello che le rende preziose non è la perfezione, ma l’errore. A volte minuto, a volte evidente. Ma sempre qualcosa che non avrebbe dovuto sfuggire all’occhio della Zecca e finire sul mercato. Le monete con imperfezioni vengono subito scartate, quelle che sfuggono sono pochissime e di conseguenza rarissime. E la rarità, in campo collezionistico, significa alto prezzo di scambio.

La moneta di cui parliamo in questo articolo è quella da due euro, nell’edizione speciale “Professioni sanitarie – GRAZIE”, una triste edizione speciale emessa in occasione della pandemia da Covid, e quindi già di per sé meno comune di un 2 euro “normale”. Ma non è solo questo il punto che la contraddistingue, ovviamente.

Magari ne hai una anche tu: ecco come riconoscerla.

Guardando attentamente a destra della dottoressa si nota un eccesso di materiale: un errore di conio imperdonabile, che rende la moneta rarissima.

Su ebay è in vendita in questo momento per 19000 euro. Una cifra davvero importante, che riflette anche il perfetto stato di conservazione: è una moneta che ha circolato pochissimo ed è subito stata messa da parte tra i pezzi da collezione.

Vale quindi davvero la pena di dare un’occhiata nei vostri depositi: vasi portamonete, tasche e quant’altro. Magari 19.000 euro sono giusto quello che vi serve per comprare una bellissima auto nuova. Oppure un garage per quella che avete già.