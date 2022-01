Anna Tatangelo, in guerra con Gigi d’Alessio | E’ tutta una questione di figli

Sono quasi due anni che Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio hanno annunciato la loro separazione. Ma non è ancora pace. Troppo le novità nelle vita di Gigi che la sua ex non riesce proprio a digerire.

E’ stata una delle storie d’amore più romantiche d’Italia, e non solo perché quella tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo era quella di due cantanti melodici (e neomelodici). Due artisti che della passione struggente in musica, avevano fatto una ragione di vita. E due notevoli fonti di introiti.

I due hanno dovuto superare difficoltà e barriere per unirsi. Hanno dovuto affrontare traversie degne dei testi accorati delle loro canzoni. Lui sposato di 39 anni (con tre figli), lei una ragazza di diciannove, scortata ovunque dal padre. Una antipatia iniziale che presto si tramuta, grazie alla musica che cantano insieme, in amore senza più freni.

Sono lunghi quindici anni insieme, e hanno portato un figlio, Andrea. Ma anche (o forse soprattutto) le storie d’amore da romanza neomelodica finiscono. E quella tra Anna e Gigi è finita in modo forse inaspettato per una storia di cuore e passione ad alto contenuto sentimentale. Niente grida, promesse, lacrime, tradimenti e minacce.

Leggi anche -> Federico Zampaglione, chi è la moglie dopo Claudia Gerini? L’amore sbocciato grazie ad una sua fan

Semplicemente un fiume che si prosciuga e diventa sabbia. Date di concerti che slittano, l’energia di stare insieme che finisce. Niente più saluti e auguri ad Anna dal palco dove Gigi è invitato. Poi un post su Instagram di Anna: “Non stiamo più insieme. Non ce l’abbiamo fatta. E’ successo a molti è successo anche a noi”. I due, ormai separati, hanno deciso di difendersi dal mondo esterno soprattutto per il bene del figlio. Ma oggi proprio Andrea è la causa della disperazione di Anna Tatangelo.

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci, altro che febbre… Questo è vero amore! L’ex di Briatore lo sbandiera sui social

Nuova compagna, nuovo figlio, nuova casa per Gigi d’Alessio.

Entrambi hanno nuovi compagni. Gigi, fedele alla sua personale tradizione, ne ha scelta una giovanissima: Denise Esposito di anni 26. Denise ora aspetta un nuovo figlio. Il quinto di Gigi, dalla terza compagna.

Leggi anche -> Aida Yespica, il dolore che non passa: la violenza subita quando era solo una bambina

Tutto ciò, per quanto normale amministrazione per il divo neomelodico, che non pare particolarmente scosso dagli eventi, ha destabilizzato Anna Tatangelo. A completare il quadro è arrivata la notizia che D’Alessio starebbe lasciando la sua leggendaria villa “Amorilandia” all’Olgiata, dove i due hanno vissuto insieme.Sì, D’Alessio lascia la residenza disneyana per tornare a Napoli, vicino a Denise e al nuovo figlio in arrivo.

Leggi anche -> Andrea Delogu finalmente torna a sorridere, dopo Francesco Montanari ecco chi è il suo nuovo compagno

Anna ha preso la decisione molto male e ora il clima con il suo ex è molto teso. Una guerriglia di nervi tra ex fidanzati che il nuovo compagno di Anna Tatangelo, il sorridente ma piuttosto oscuro cantante Livio Cori, osserva probabilmente con una certa perplessità.

Al rapper dei quartieri spagnoli resta per ora il ruolo di spaesato spettatore di questo nuovo capitolo del romanzo d’amore ed ex amore tra Gigi e Anna.