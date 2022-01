Benedetta Parodi, c’è aria di crisi in casa: spunta la foto che lascia pochi dubbi | FOTO

Dall’11 luglio 1999 è sposata con il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa. Ma la foto pubblicata impone alcune domande…

Una foto che sembra lasciare pochi dubbi. Anche perché è lei stessa a taggare il marito su Instagram. Questa volta, Benedetta Parodi e Fabio Caressa ce l’hanno servita su un piatto d’argento. Proprio come i gol a porta vuota commentati a volte dal popolare giornalista sportivo.

Benedetta e Fabio

Entrambi molto famosi. Benedetta è sorella della giornalista Cristina Parodi. Conosciuta principalmente grazie alla conduzione di trasmissioni incentrate sulla cucina tra cui I menu di Benedetta e Bake Off Italia, ha ottenuto un buon successo anche come autrice di libri incentrati sulla medesima tematica.

Dall’11 luglio 1999 è sposata con il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa, già telecronista per TELE+, con il quale ha avuto tre figli: Matilde, nata il 5 settembre 2002, Eleonora, nata il 20 ottobre 2004, e Diego, nato il 21 luglio 2009. Lui, ovviamente, famosissimo tra gli appassionati di calcio.

La vacanza in Lapponia e la foto galeotta

Durante queste festività natalizie, la coppia ha scelto la neve per le proprie vacanze. I coniugi, insieme alla figlia Matilde, hanno trascorso infatti le ferie in Lapponia. La patria di Babbo Natale, uno dei posti più freddi del pianeta.

Ed è proprio una renna la protagonista della foto postata sul proprio profilo Instagram da Benedetta Parodi, con tanto di tag al marito Fabio. Che suona come una richiesta di spiegazioni. Attraverso un gioco di prospettive (non sappiamo se voluto o meno) la conduttrice è sorridente in primo piano. Ma, alle sue spalle, vanno capolino le corna di una renna.

E la domanda sorge spontanea. Anche alla stessa Benedetta. Ma lo sappiamo che è solo autoironia. La coppia è molto unita. E auguriamo loro buone feste.