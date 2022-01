Elettra Lamborghini, conoscete la sorella minore? Riservata e non di certo esuberante come lei

E’ nata nel 1999 ed ha 21 anni. Frequenta l’Istituto Marangoni, scuola di fashion, arte e design. Non aspettatevi l’esuberanza di Elettra

Fa sempre parlare di sé. Non solo con le sue canzoni. Ma anche con la sua trasgressività. Con le sue forme. Con la sua malizia. Ed è, ovviamente, iperattiva sui social. Insomma, Elettra Lamborghini, è sempre al centro dell’attenzione. Ma sapevate che ha una sorella minore? E anche lei sta iniziando a far parlare di sé…

La carriera di Elettra Lamborghini

Ha iniziato esibendosi nelle discoteche, ma è approdata in televisione grazie a Piero Chiambretti. Da quel momento, una carriera tra social network, reality e talent show. Sempre con malizia e trasgressione. Sui social non disdegna di mostrare, per quello che è possibile, le proprie generose forme. A cominciare dal suo lato B, con l’ormai celeberrimo tatuaggio sulla natica.

Oggi 27enne, è figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda italiana di auto di lusso. Negli anni, Elettra Lamborghini è diventata un notissimo personaggio televisivo.

Anche con la musica. La sua arte è apprezzata al botteghino, ma un po’ meno dalla critica. Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)” piazzandosi al 21º posto.

È legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack, anche se si è dichiarata apertamente bisessuale.

La sorella minore di Elettra

Afrojack è un pezzo di cuore per Elettra. Ma non l’unico. Sapevate, per esempio, che l’esplosiva showgirl e cantante ha una sorella minore? Anche lei sta iniziando, pian piano, a far parlare di sé. Sui social e non solo. Si chiama Flaminia, vi diciamo qualcosa in più su di lei.

Flaminia in realtà ha una sorella gemella, che si chiama Lucrezia. Giovanissime e, ovviamente, molto attive sui social. Sui social dei più giovani, in particolare. E quindi il pensiero va subito a Tik Tok, dove spesso le vediamo impegnate in balletti molto divertenti.

Flaminia Lamborghini è nata nel 1999 ed ha 21 anni. Frequenta l’Istituto Marangoni, scuola di fashion, arte e design. É abbastanza riservata, come la sorella Lucrezia, d’altra parte. Quindi non immaginatevi l’esuberanza di Elettra. Ma con quel cognome lì, siamo certo che faranno carriera anche loro…