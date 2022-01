Lillo, il super eroe che dispensa sorrisi | La sua nuova trovata con “servizi personalizzati”

Lillo è molto amato dagli italiani per la sua ironia ed il modo con cui ironizza da tantissimi anni sia via radio che in televisione. Adesso ha pensato anche ad un augurio molto particolare da fare ai suo ammiratori.

Pasquale Petrolo, meglio conosciuto come Lillo, è nato a Roma il 27 agosto 1962, ha avuto fino a qui una carriera ricca di soddisfazioni. Da attore a cantante, da conduttore a doppiatore e fumettista fino al ruolo che ha fatto più suo nell’arco di moltissimi anni: quello di comico.

E’ sposato da anni con Tiziana Tetruschi, con cui ha stretto un legame solidissimo; i due, per quanto abbiano scelto di tenere la loro storia d’amore strettamente privata, pare non abbiano figli. E’ noto ai più perché parte integrante del duo Lillo & Greg assieme al collega ed amico Claudio Gregori.

Ancora prima di buttarsi nel mondo della comicità, i due avevano dato vita al gruppo rock demenziale Latte & i suoi derivati. Oltre ad essere stati insieme come comici, hanno anche condotto vari programmi, soprattutto radiofonici.

E sono stati anche autori di svariate trasmissioni televisive tra cui Telenauta ’69, Stracult, Bla Bla Bla, Cocktail d’amore, Mmmh!, Abbasso il frolloccone e Serata per voi. Ed in attesa del 2022, oramai arrivato, ha anche ideato un particolare saluto per tutti i suoi fans.

Lillo, la proposta di auguri: non ci crederete mai

Il 2022 è ormai arrivato, dopo tanta attesa. E come di consuetudine, tutto il mondo ha festeggiato l’ultimo giorno dell’anno precedente. Anche Lillo si è messo a disposizione ed ha voluto fare gli auguri a tutti di buon anno e non solo… a modo suo.

Il comico ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, dove ha proposto ai suoi fans di tagliare il suo stesso video e tenere solo la parte in cui esclama “Auguri” ed il probabile nome di un possibile ammiratore (o possibile ammiratrice).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lillo (@lillopetrolo)

In che modo? E’ molto semplice; si è fatto dare una mano da una serie di nomi di persone molto usati in Italia. Così facendo, unendo il suo augurio ad un nome, si ottiene un vero e proprio “buon anno personalizzato”. L’ultimo regalo del 2021 di Lillo è arrivato: come sempre, a modo suo. Ma questo è possibile farlo anche per compleanni, feste di laurea..un vero e proprio servizio completo. Come al solito Lillo pensa a tutto