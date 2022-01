Silvio Berlusconi è molto conosciuto in Italia come nel mondo, ma non si può dire altrettanto di alcuni suoi figli. Anche se uno di loro si occupa di una mansione molto importante.

Silvio Berlusconi è nato a Milano il 29 settembre 1936. Sono poche le persone a non conoscerlo, lui che ha dedicato la vita al mondo dell’imprenditoria ed alla politica.

Ha avuto davvero tantissime relazioni, ufficiose o ufficiali che fossero. Nel 1964 ha conosciuto Carla Elvira Lucia Dall’Oglio che sposò l’anno dopo e dalla quale ebbe due figli, Marina e Pier Silvio.

Nel 1980 conobbe Veronica Lario (nome d’arte di Miriam Bartolini); i due hanno inizialmente avuto una relazione extraconiugale.

5 anni dopo divorzia dall’ex moglie ed ufficializza la relazione con quella che di lì a poco sarebbe divenuta sua moglie e madre dei suoi altri tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi.

Poi divorziano nel 2012. Tornando a Berlusconi, si è diplomato nel 1954 e nel 1961 laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’imprenditoria nel campo dell’edilizia.

Nel 1975 ha dato vita all’attività finanziaria Fininvest e nel 1993 a Mediaset. E’, inoltre, stato Presidente del consiglio dei ministri per quattro volte oltre che Presidente del Milan: in entrambi i casi ha raggiunto grandissimi successi.

Secondo la rivista Forbes è il 318° uomo più ricco al mondo con un patrimonio che supera i sette miliardi di euro.

E’ stato, purtroppo, anche imputato in oltre venti procedimenti giudiziari. Tanti risultati positivi e non poche controversie per Berlusconi che come detto ha avuto anche una vita privata davvero piena di relazioni e figli. Uno di loro, probabilmente, non lo conoscono tutti.

Silvio Berlusconi, chi è il figlio “timido” dell’ex Presidente del consiglio

Silvio Berlusconi ha avuto non pochi figli, tra cui il non poco famoso Pier Silvio. Ma ce n’è uno che, forse, non tutti conoscono.

Un po’ perché è una persona davvero riservata e un po’ perché si fa meno notare dal punto di vista mediatico. Parliamo di Luigi, nato nel 1988 dalla relazione tra Silvio e Veronica Lario.

Secondo molti, ha ereditato dalla madre il carattere riservato; Il Cavaliere lo ha descritto come una persona intelligente, umile, rispettoso e che si fa voler bene un po’ da tutti.

Nella vita privata è sposato con Federica, che conosce da tanti anni dato che entrambi hanno frequentato l’università Bocconi di Milano; i due sono genitori di Emanuele Silvio, il loro bambino nato quest’estate.

Luigi, al di là dell’amore che prova per la sua compagna, è colui che fa attenzione al patrimonio di famiglia. A lui è stato affidato questo delicato ruolo, anche perché anni fa intraprese un importante percorso alla JP Morgan.

Una prestigiosa banca d’affari americana in cui il figlio di Silvio ha imparato molte cose dal mondo della finanza internazionale, facendo esperienza e – adesso – gestendo la “cassaforte” di famiglia.