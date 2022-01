Max Pezzali, la confessione tragica della moglie Debora Pelamatti: “…picchiava anche me..”

La donna ha recentemente raccontato la sua storia a Selvaggia Lucarelli. Ecco alcuni particolari raccapriccianti.

Hanno segnato la gioventù di chi ha oggi dai 35 anni in su. Gli 883 sono stati un gruppo storico della musica italiana. Grazie a Max Pezzali, ovviamente. Ma c’è un merito ancora più grande per il cantante. Ha salvato letteralmente la vita alla moglie, Debora Pelamatti.

Gli 883

Con i primi due album, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e “Nord sud ovest est”, gli 883 si sono distinti nel panorama pop italiano per i testi giovanili e originali, diventati un manifesto musicale e un’icona degli anni novanta italiani.

Non solo pop, comunque. Gli 883 sono riusciti a spaziare tra i vari generi musicali. Nelle loro canzoni, infatti, ritroviamo connotati rock, ma anche dance e hip hop. Insomma, hanno fatto la storia della musica italiana, vendendo milioni di dischi.

Ma, soprattutto, sono un dolce ricordo per gli uomini e le donne di oggi, che ripensano alla loro adolescenza. Sulle note di successi come “Sei un mito”, “Come mai”, “Una canzone d’amore”, “Con un deca” e molti altri.

L’amore malato e l’amore sano

Insomma, dobbiamo tanto agli 883. Hanno segnato la nostra gioventù. E non possiamo che essere grati a Max Pezzali che, successivamente, ha proseguito la carriera come solista. Ma c’è un altro, enorme, merito del popolare cantante.

Ha letteralmente salvato la vita alla moglie Debora Pelamatti. La donna ha recentemente raccontato la sua storia a Selvaggia Lucarelli: “Una notte ero a casa con il mio ex e suona il citofono. Era ancora una volta quella donna. Dice che lui e lei non si erano mai lasciati. A quel punto il mio ex le sbatte la testa contro il muro e sai io cosa penso?”.

“Che è pazzo?” risponde Selvaggia Lucarelli.

“No, che siccome la picchiava come picchiava me, la amava come amava me. Avevo un pensiero malato” la risposta di Debora Pelamatti. Fortunatamente, poi, è arrivato Max Pezzali a “salvarle” letteralmente la vita. E a farle scoprire l’amore sano.