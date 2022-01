Ricordate Karima di Amici? Da “paffuta” teenager guardate com’è diventata oggi: irriconoscibile!

Karima Ammar, chi non si ricorda della “piccola”, grande artista che ha incantato l’Italia intera con la sua voce? Adesso difficilmente la riconoscerai.

Karima Ammar, nata a Livorno il 28 maggio 1985, è una cantante italiana. Ha una figlia di nome Frida, nata nel 2014. Figlia di un muratore nato in Algeria e di una commessa italiana, nel 1997 si avvicina al mondo della musica partecipando ad alcuni programmi televisivi. In seguito ottiene un contratto con la casa discografica della Sony.

E’ conosciuta ai più per l’apparizione al talent Amici, in cui soprattutto nel 2007 incantò il pubblico grazie alla sua splendida voce. Un talento canoro che riuscì a renderla famosa praticamente in tutta Italia, anche grazie a svariate partecipazioni al Festival di Sanremo.

Sembra, ormai da anni, però sparita dai radar di quel mondo che aveva tanto amato ed in cui con tanti sacrifici era riuscita a raggiungere la vetta dimostrando tutto il suo talento. Ma adesso che fine ha fatto? La sua carriera e la sua vita sono andate avanti, soprattutto la seconda che l’ha resa una donna matura e soprattutto, cosa più importante, felice.

Karima Ammar: che fine ha fatto la “diva” di Amici

Karima Ammar, una vita dedicata al mondo dello spettacolo e più in particolare della musica. Anche se si è dimostrata in tanti anni di carriera un’artista davvero capace di interpretare ruoli molto diversi fra loro. Ed oltre a questo, la bella cantante toscana ha cambiato radicalmente anche il suo stile dando una decisa svolta al suo look.

Lo scorso anno, infatti, aveva mostrato una condizione fisica ed un taglio di capelli davvero sensuali. Parte del cambiamento, oltre al tanto impegno ed alla costante attività fisica, ha ammesso che è arrivato grazie alla maturità acquisita dal fatto di essere diventata una donna in tutto e per tutto. I cambiamenti, del resto, sono più che evidenti. Tanto fisicamente quanto mentalmente.