Alberto Angela, picchiato e seviziato per ore con la sua troupe | La tragica vicenda che lo ha segnato

La carriera di Alberto Angela

Intellettuale e figlio d’arte. Non ha bisogno di presentazioni, Piero Angela. Il più famoso divulgatore scientifico della televisione italiana. Il suo programma, “Quark”, è stato visto, almeno una volta, da qualsiasi italiano. E ha avuto il merito di rendere fruibile la cultura a un pubblico molto più vasto rispetto a quello degli addetti ai lavori. Giornalista 93enne, un punto di riferimento della cultura italiana.

Il figlio Alberto, che è nato e cresciuto a Parigi, ha seguito le orme del padre. Specializzandosi in paleontologia, branca delle scienze naturali che studia gli esseri viventi vissuti nel passato geologico e i loro ambienti di vita sulla Terra. Anche lui si è dedicato, fin da giovane, alla divulgazione scientifica in televisione. Dal 1997 conduce infatti “Passaggio a Nord Ovest” e dal 2000 “Ulisse – il piacere della scoperta”.

Il rapimento in Niger

Riguarda proprio il lavoro in giro per il mondo l’incredibile e inquietante episodio raccontato da Alberto Angela nel corso di una recente intervista. Il divulgatore scientifico, infatti, si trovava in uno dei suoi tanti viaggi, alla scoperta di tesori sconosciuti e lontani.

Lontanissimi. In Niger, in Africa. Lì il noto conduttore e la sua troupe sarebbero stati rapiti e picchiati per diverse ore. Un incubo durato circa 15 ore, da quando furono assaltati da uomini con il volto celato e armati di kalashnikov. Probabilmente, avevano scambiato Alberto Angela e la sua troupe per un gruppo di trafficanti di droga.

Dopo ore di sevizie e dopo il furto di tutti gli oggetti di valore, Alberto Angela e la sua troupe saranno liberati. Ma certi episodi raramente possono essere dimenticati. Anche dopo 18 anni.