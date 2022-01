Maneskin: che fine ha fatto Damiano? La decisione del frontman lascia i fans senza parole

Una notorietà così grande non può non suscitare grande curiosità anche sulla vita privata dei membri della band. Delle ultime ore la scelta del leader del gruppo.

Noto per il suo look anticonformista. E ricorderete proprio le polemiche fatte partire dai francesi nel corso dell’Eurovision. Questa volta, però, vi mostriamo una foto di Damiano, frontman dei Maneskin, come non l’avete mai visto.

L’anno d’oro dei Maneskin

Una notorietà così grande non può non suscitare grande curiosità anche sulla vita privata dei membri della band. Con particolare riferimento, ovviamente, al leader della compagine. Damiano. Sempre trasgressivo e provocatorio.

Il 2021 è stato certamente il loro anno. Nel giro di pochi mesi, infatti, i Maneskin hanno ottenuto dei risultati che pochi artisti italiani possono vantare nel mondo della musica. Tale successo ha, ovviamente, portato alla ribalta il frontman della band, Damiano.

Hanno avuto il merito di riportare il rock al centro del palco. Gruppo formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Un primo assaggio di notorietà arriva nel 2017, quando arrivano secondi nel talent “X Factor”.

Damiano come non l’avete mai visto

Ma è il 2021 l’anno appena trascorso, quello che non dimenticheranno mai. E’ stato pubblicato il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, contenente il brano “Zitti e buoni”, che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il successo all’Eurovision ha garantito ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche.

Tutto ciò ha creato anche dei personaggi. Su tutti, ovviamente, il frontman della band, Damiano. Una delle sue ultime foto postate su Instagram è “acqua e sapone”. Senza trucco, ma anche senza vestiti. Ma non per questo meno diretta e d’impatto.

Il cantante dei Maneskin si esprime in inglese (come accade ormai per quasi tutta la loro musica). Lo vediamo senza trucco e senza nulla addosso nella parte superiore del corpo. In compenso tanti, tantissimi tatuaggi. E poi il messaggio: “Basta dare di matto, non mi sono perso, ho qualche giorno off e penso che sia salutare spegnere il telefono ogni tanto”.

Ci eravamo preoccupati…