Sandra Milo, la dichiarazione scioccante che fa rabbrividire: “..vorrei morire dopo i miei figli..”

Un cult le sue urla “Ciro, Ciro, Ciro!”. Era un macabro scherzo telefonico, che fece disperare la popolare attrice. “Sandrocchia” torna sotto i riflettori pronunciando una frase alquanto macabra.

Tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta. Sandra Milo oggi ha 88 anni. Le dichiarazioni e le uscite pubbliche di Sandra Milo non sono mai banali. Compresa questa che vi proponiamo oggi.

La carriera di Sandra Milo

Con la partecipazione a film come “Il generale Della Rovere”, “Adua e le compagne”, “Fantasmi a Roma”, “Giulietta degli spiriti” e, soprattutto, “8½”, premiato con l’Oscar, è una delle attrici di maggiore successo. Pellicole che resteranno, per sempre, nella storia del cinema. Non solo italiano, ma mondiale. Una vita intensa, quella di Sandra Milo, sposatasi per la prima volta addirittura a 15 anni. Insomma, una personalità capace di dare scandalo, soprattutto per quei tempi.

Sandra Milo è entrata nella storia della televisione italiana anche per un crudele scherzo telefonico messo in pratica ai suoi danni: l’8 gennaio 1990, durante la trasmissione pomeridiana “L’amore è una cosa meravigliosa” che condusse su Rai 2 nella stagione 1989-90: una telefonata anonima di una voce femminile in diretta informò la presentatrice che suo figlio Ciro era ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale. La Milo non riuscì a trattenere le lacrime e scappò disperata dallo studio. La notizia dell’incidente era falsa, ma le urla della sconvolta conduttrice vennero riprese da trasmissioni come “Blob”, “Striscia la notizia” e “Target”.

Un cult le sue urla “Ciro, Ciro, Ciro!”. L’autrice della telefonata non fu mai individuata, ma fu individuato il telefono da dove era stata fatta, che si trovava all’interno degli uffici Alemagna di Via del Corso a Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sandra Milo, la sua relazione con Bettino Craxi | Era un grande uomo, in tutti i sensi…

La rivelazione sconcertante

Riguarda proprio la sua vita personale, familiare, l’affermazione fatta recentemente nel corso di un’intervista. Una dichiarazione che fa molto discutere. Spesso, infatti, si dice che nessun genitore dovrebbe sopravvivere ai propri figli. Evidentemente, Sandra Milo la pensa diversamente.

“Vorrei vivere tanti anni e morire dopo i miei figli…non voglio che soffrano per la mia morte e vorrei essere loro vicina nel momento in cui se ne dovranno andare…”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sandra Milo confessa senza vergogna la triste verità: “Non avevo proprio voglia”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sandra Milo, Ciro è sicuramente il più famoso ma ha altri due figli | Chi sono e cosa fanno oggi

Una frase che, siamo certo, non incontrerà i favori della maggior parte dei genitori.