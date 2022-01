Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis è preoccupatissima: a volte ritornano…

La famiglia Bonolis si sta davvero godendo questi ultimi giorni di festività. Ma in Italia non tutto è tranquillo, con la moglie di Paolo sostituita da una persona molto conosciuta dalla sua famiglia.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis dal 2002, ha tre figli con il noto conduttore televisivo: Silvia, Davide ed Adele. E’ laureata in scienze delle comunicazioni; la sua carriera ha avuto inizio ben prima di conoscere Bonolis; terminati gli studi è diventata infatti molto presto volto di diverse riviste femminili.

In seguito si è dedicata alla moda ed al mondo della televisione italiana per poi lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria. Ha anche diretto una linea d’abbigliamento per bambini ed aperto vari stores a Roma. Fa da diversi anni l’opinionista in alcuni programmi tv ed è inoltre conduttrice della trasmissione I libri di Sonia.

Adesso, però, si è presa una meritata vacanza. La produttrice ed opinionista del Grande Fratello Vip si trova in questi giorni in vacanza a Dubai con la sua famiglia e molto probabilmente non farà in tempo a tornare in “patria” per prendere parte alla puntata del reality show programmata per il prossimo 3 gennaio. A sostituirla ci penserà una “nemica d’amore”.

Sonia Bruganelli, la “sostituta” è una vecchia fiamma di Bonolis

Sonia Bruganelli non ci sarà il prossimo 3 gennaio alla puntata del Grande Fratello Vip, dato che si trova attualmente in vacanza. Verrà sostituita da Laura Freddi, storica ex compagna di Paolo Bonolis, da anni marito della Bruganelli.

Un “passaggio di consegne” che ha inevitabilmente acceso tantissimi rumors. Alcuni addirittura sono arrivati a pensare che la scelta di chiamare la ex del presentatore di Avanti un altro sia uno “smacco” di Alfonso Signorini alla stessa moglie di Bonolis.

Tuttavia, è intervenuta proprio Sonia Bruganelli per chiarire tale discussione. La bella ex modella ha precisato infatti che lo hanno deciso insieme e, peraltro, lei e Laura sono in ottimi rapporti da tanto tempo.

Roba da niente, insomma, con la famiglia Bonolis che in queste ore sta passando davvero momenti magici dall’altra parte del mondo per festeggiare capodanno ed i primi giorni del 2022 in totale tranquillità.