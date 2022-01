Avanti un’altro, Miss Claudia e Laura Cremaschi: le tradizioni si rispettano | Per chi se le fosse perse l’anno scorso..

Già singolarmente, fanno impazzire i fan e i followers sui social. Se poi decidono anche di posare insieme, con pochi abiti addosso…

“Avanti un altro” è senza dubbio un programma molto divertente, grazie alla verve di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma, siamo certi, più di qualcuno lo guarda con grande assiduità anche per la presenza esplosiva di Miss Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi. Questa volta, con il post Instagram di auguri per il 2022 hanno davvero esagerato. I fan approvano e vanno in delirio.

Miss Claudia e Laura Cremaschi

Claudia Ruggeri, per tutti Miss Claudia, è ormai uno dei personaggi televisivi e social più apprezzati. Per la sua bellezza e per la sua simpatia. Tutti la conosciamo grazie ad “Avanti un altro”, la fortunata trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda sulle reti Mediaset nel pomeriggio. Lì Miss Claudia si è fatta apprezzare sicuramente per la sua bellezza, ma anche per la simpatia con cui interagisce con il vulcanico duo, inseparabile da circa 30 anni.

Altrettanto desiderata è Laura Cremaschi. Ex tentatrice di Temptation Island Vip, è stata “Bonas” nel quiz di Paolo Bonolis, “Avanti un altro”, dove attualmente ricopre il ruolo di Regina del Web ed è chiamata Cremaschina. Nel 2006 è stata eletta Miss Padania.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miss Claudia: come non l’avete mai vista!

Foto hot su Instagram

Come nelle migliori tradizioni, la mora e la bionda. Già singolarmente, fanno impazzire i fan e i followers sui social. Se poi decidono anche di posare insieme, con pochi abiti addosso, beh, allora è davvero la fine del mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miss Claudia di “Avanti un altro”: passeggiata e bisognini in autostrada davanti a tutti

E accade esattamente questo in un post augurale di fine anno, dove le due bellissime di “Avanti un altro” indossano, come d’uopo, un completo intimo di colore rosso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miss Claudia Ruggeri: irriconoscibile dopo la pandemia | Ecco come la troviamo oggi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Cremaschi: il pronostico di Roma-Lazio con il Bodypainting; GUARDA VIDEO!!!

Beh, potremmo lasciarvi immaginare. Ma forse è meglio farvi guardare. E sui commenti, davvero, non abbiamo parole…