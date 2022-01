Enrico Brignano alla fine lo ha fatto: la sua credibilità come uomo e tifoso messa a dura prova

Enrico Brignano, il popolare comico romano, ha costruito la famiglia perfetta con la sua compagna, ma nonostante ciò, dopo la delusione del suo primo matrimonio, non pareva intenzionato a ricascarci.

Enrico Brignano inizia la sua carriera in quella fucina di giovani artisti che è stato il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti. Parteciperà alla prima edizione de La sai l’ultima, ma è il ruolo di Giacinto nella fiction di grande successo Un medico in famiglia che gli regala la grande popolarità.

Da lì in poi la sua crescita artistica sarà esponenziale, scrive testi teatrali che interpreta lui stesso, gira anche film di cui è regista.

In teatro sarà anche il protagonista in Rugantino, storica commedia musicale della ditta Garinei e Giovannini, che in passato è stato interpretato da mostri sacri dello spettacolo del calibro di Nino Manfredi ed Enrico Montesano. Come doppiatore, sua è la voce di Olaf in Frozen 2.

I suoi amori

Enrico è stato sposato con Bianca Pazzaglia, ma il matrimonio è finito nel 2013. Dal 2014 ha una relazione con Flora Canto.

In passato Flora è stata fidanzata con Filippo Bisciglia ex gieffino e conduttore di Temptation Island e, in qualità di tronista di Uomini e Donne, ha corteggiato tale Francesco Pozzessere con il quale arriva ad un passo dal matrimonio.

Nella sua biografia si rintracciano piccole parti in film d’essai come “Vieni Avanti Cretino” con Lino Banfi, “La coppia di campioni” con Massimo Boldi, “Di tutti i colori” con Paolo Conticini e Nino Frassica.

Flora ed Enrico si conoscono a Sabaudia e scoppia il colpo di fulmine nonostante i diciassette anni di differenza. I due si mettono subito d’impegno per creare una famiglia, infatti in breve tempo nascono due figli: Martina e l’ultimo Niccolò, nato proprio quest’anno.

Nonostante la grande intesa e i figli, Enrico pareva restio al grande passo, il matrimonio. Al settimanale Oggi aveva infatti dichiarato di non avere bisogno di un contratto. Per essere più categorico, aveva rincarato la dose affermando che non si sarebbe risposato neanche in cambio dello scudetto della sua squadra del cuore, la Lazio.

E invece…

E invece la proposta è arrivata eccome! Durante una delle repliche del suo show Un’ora sola vi vorrei a Verona, la città dell’amore (sfortunato a dire il vero, a Giulietta e Romeo non è andata benissimo), Enrico le ha fatto la proposta a sorpresa sul palco dell’Arena e Flora ha detto un convinto sì.

Ovviamente tutto, compreso il brillantone di fidanzamento è stato prontamente documentato sul profilo Instagram di Flora. Tutto molto teatrale, è il caso di dire.