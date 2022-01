Garriso, l’ex maestro di Amici rivela il tragico retroscena: la malattia mentale che ha devastato la sua vita

Garrison Rochelle, ex metà del duo Brian & Garrison, nonché ex maestro di Amici, non ha sempre avuto una vita facile e dorata. Il suo passato nasconde un terribile segreto.

Garrison Rochelle è noto a più di una generazione di italiani. I diversamente giovani lo ricorderanno per le sue performance da ballerino in coppia con Brian ad accompagnare Heather Parisi, i reali giovani, per aver fatto parte del cast di Amici in anni recenti in qualità di insegnante di danza moderna.

Ma chi è Garrison Rochelle?

Texano di Dallas, nasce nel 1955. Scopre ben presto la vocazione per il ballo. Nel 1981 è già a Broadway nel musical Dancin’ diretto dal mitico coreografo Bob Fosse. Ed è grazie alla partecipazione a questo musical che conosce Brian Bullard, con cui formerà un sodalizio artistico.

Con Brian approderà in Italia prendendo parte a storici programmi della nostra televisione, tra cui Fantastico 4, accanto ad Heather Parisi.

Leggi anche -> Affari di famiglia: Jacqueline Di Giacomo attacca Heather Parisi | Guerra a colpi di…

Successivamente i due decideranno di proseguire le loro carriere autonomamente e Garrison, in particolare si dedica sempre più alla coreografia, pur rimanendo in Italia. È stato il coreografo della Buona Domenica di Costanzo prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi.

Leggi anche -> Heather Parisi, la rivelazione sconvolgente sui figli: non la frequentano da 6 anni…

Un difficile passato

Fin qui la vita di Garrison sembrerebbe lastricata di soli successi e momenti felici, ma la realtà è ben diversa.

Nato in Texas, viveva con la famiglia in una fattoria. Il padre era una persona con diversi problemi, sua mamma (la nonna di Garrison) aveva problemi mentali e finì in manicomio. Da bambino, perciò, suo papà è vissuto senza una vera stabilità.

Leggi anche -> Brian Bullard, la mia carriera dopo la fine del sodalizio con Garrison

Leggi anche -> Ricordate Steve Lachance? Il “maestro” di “Amici” è diventato irriconoscibile a 60 anni –…

Quando Garrison gli ha rivelato il suo sogno, la danza, il padre la prese malissimo, gli tolse tutto. Il ballerino lasciò la casa dei suoi senza un soldo in tasca.

Diversamente da sua mamma, con la quale ha un rapporto affettuoso ancora adesso, quello con il padre è sempre stato complicato e tale si è protratto fino alla fine, infatti i due non sono riusciti a riappacificarsi. Garrison senior è venuto a mancare senza aver mai detto al figlio “ti voglio bene” e sempre sperando che alla fine si trovasse un lavoro “normale”.

E ancora oggi, quando ricorda suo padre, l’unica cosa che gli viene da dire è “peggio per lui”.