Gerry Scotti dispiaciuto per la compagna ma non poteva farne a meno: “a 65 anni lo faccio di più..”

Oggi 65enne, Gerry Scotti si è sposato nel 1991 con Patrizia Grosso. Dal 2011 è legato a Gabriella Perino. E proprio a questa aveva “giurato” qualcosa che non è riuscito a mantenere.

Volto ormai familiare. Conduttore di programmi di grande successo. Capace di far sorridere tutti ironizzando anche sul suo sovrappeso. Non si può non amare Gerry Scotti. Eppure, non ci crederete, ha infranto una promessa importante che aveva fatto alla moglie Gabriella.

La carriera di Gerry Scotti

Una vita trascorsa in Mediaset. Gerry Scotti è uno dei fedelissimi delle reti di Silvio Berlusconi. Milanista doc, ha condotto circa 800 prime serate e si avvicina alle 10.000 puntate negli orari di punta. Insomma, probabilmente il conduttore che più rappresenta la svolta televisiva data da Berlusconi con Fininvest.

I suoi esordi, però, sono in radio. Come dj. Una passione, quella per la musica, che Gerry Scotti non ha mai abbandonato. Spulciando il suo profilo Instagram, diverse sono le immagini che lo ritraggono insieme al noto dj Linus.

Ma, ovviamente, il grande successo è in tv. Rigorosamente con Mediaset. Infinita la lista di trasmissioni di enorme popolarità. Solo qualche nome, a titolo di esempio: “La sai l’ultima”, “Buona domenica”, “Il Quizzone”, “Passaparola”, specializzandosi così nei programmi a quiz. E’ giurato di “Tu sì que vales” e, ovviamente, conduttore di “Striscia la notizia”. Da segnalare, infine, “Chi vuol essere miliardario” e, con l’arrivo dell’euro, “Chi vuol essere milionario”.

Promessa infranta

Oggi 65enne, Gerry Scotti si è sposato nel 1991 si è sposato con Patrizia Grosso, dalla quale si è poi separato nel 2002 e ha infine divorziato nel 2009. Dal 2011 è legato sentimentalmente all’architetto Gabriella Perino.

E proprio alla compagna Gabriella, il simpatico Gerry aveva fatto una promessa. Una promessa che, però, non ha saputo, al momento mantenere. Del resto, sappiamo bene quanto Gerry sia legato ai suoi telespettatori.

Il popolare conduttore le aveva infatti promesso che dopo i 60 anni avrebbe lavorato di meno: “E invece lavoro di più” ha detto in una recente intervista. Ma, siamo sicuri, tutto ciò non andrà a inficiare il loro bellissimo rapporto.