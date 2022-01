“Sessualmente dev’essere una bomba”. Parole molto spinte quelle del popolare attore sulla bella e famosa argentina: “E’ una pornostar nata”.

Rocco Siffredi è il prototipo del porno attore. L’interprete italiano maschile più famoso di sempre. L’unico a poter rivaleggiare con le varie Moana Pozzi, Cicciolina o Selen. Oggi non ha smesso di recitare e si muove anche come talent scout nel mondo del porno. E per lui, Wanda Nara, avrebbe del talento…

La carriera di Rocco Siffredi

Oggi 57enne, pseudonimo di Rocco Antonio Tano. Siffredi è tra i più noti sulla scena pornografica internazionale e occasionalmente interprete anche di film non porno, oltre che regista e produttore di film per adulti. Ha creato una propria casa di produzione con il nome di Rocco Siffredi Production.

La sua carriera di attore porno è iniziata nel 1984 – a parte una breve pausa di due anni in cui si è dedicato all’attività di modello – e prosegue tuttora nonostante abbia dichiarato più volte di voler concludere la carriera, senza tuttavia mantenere la parola.

Il suo pseudonimo si ispira a Roch Siffredi, il protagonista del film gangster Borsalino (1970), interpretato da Alain Delon. Impossibile tracciare una filmografia completa della sua carriera da pornoattore.

Lo conoscono tutti, dunque. Anche chi non ha mai visto un film porno. Rocco Siffredi è diventato negli anni un personaggio. Capace di recitare anche in pellicole non a sfondo erotico o sessuale. Insomma, è diventato “uno di famiglia”.

La “bomba” secondo Rocco

Nella sua attuale carriera anche di talent scout nel mondo del porno, il buon Rocco si è lasciato andare anche ad alcune affermazioni sull’esplosiva Wanda Nara, la compagna del calciatore Mauro Icardi. La bionda argentina mostra spesso le sue forme generose. Soprattutto su Instagram.

Forse ha convinto proprio questo Rocco Siffredi a considerarla come papabile attrice per i suoi film. Ha scelto un microfono senza filtri come quello de “La Zanzara” per lasciarsi andare ad apprezzamenti molto hot su Wanda: “Sessualmente dev’essere una bomba” ha detto.

Ma Rocco è andato oltre e l’ha definita “una pornostar nata”. Che non stia per arrivare la proposta di casting…