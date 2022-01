Benjamin Mascolo e Bella Thorne si trovano molto “hot” e lo dichiarano sui social. Lui ama vederla con altre ragazze, lei ama commentare il suo corpo. Sui social scoppia una battaglia a cui “B3N” risponde colpo su colpo.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne formano una coppia molto guardata e discussa (forse invidiata?) dalla socialsfera italiana. Lei, apertamente bisessuale, ama mostrare i momenti in cui bacia altre ragazze.

Istantanee che ovviamente mettono in subbuglio gli ormoni dei commentatori social, perennemente sovraeccitati e sempre alla ricerca di immagini capaci di accendere ulteriormente fantasia e quant’altro.

Seguendo le tendenze più “hot”, è il caso di dirlo, del momento, Benjamin Mascolo si esalta delle esibizioni della futura moglie. E forse ancora di più dell’attenzione che ricevono sui social.

Nulla di particolarmente originale. Osservare la propria moglie, fidanzata o compagna in situazioni intime con altri/altre è quanto di più “hot” ci sia tra le categorie dei siti specializzati, a testimonianza che l’immaginario collettivo segue strade sempre nuove e non sempre facilmente spiegabili.

Nasce a questo punto una domanda pressante: chi diamine è Benjamin Mascolo e qual è la ragione per seguire le sue imprese comunicative (o quelle della di lui compagna)?

Per i pochi non informati, Benjamin Mascolo è un cantante nato a Modena nel 1993. Il suo nome d’arte (non molto più noto del suo nome e basta) risulta essere: “B3N”. Si precisa nelle sue biografie che la sua origine è in parte neozelandese.

Risulta avere raggiunto la popolarità (?) nel 2015, col singolo “Tutto d’un fiato”. Ha anche partecipato alle selezioni di un Sanremo Nuove Proposte. Proposta respinta: “B3N” le selezioni non le passò.

Forse più interessante la figura della fidanzata Bella Thorne, americana, classe 1997. Una serie Disney Channel all’attivo, oltre a un “teen drama” a puntate: “Famous in Love”. Famous di nome, non troppo di fatto, in verità.

Con due biografie di questo spessore, non stupisce che l’argomento del giorno siano i baci saffici in diretta Instagram o i commenti di lei (sì, avete indovinato: “hot”) alle immagini statuarie del corpo di lui.

Baci saffici e bufera social

Per motivi non facilmente spiegabili, il fatto che lui ami vedere le foto di lei impegnata con altre ragazze, hanno suscitato vasto clamore social.

Un clamore che il nostro B3N è corso ad amplificare con dichiarazioni roboanti e non sempre inappuntabili nella grammatica, che riassumiamo brevemente: “Facciamo come ci pare e non sono affari vostri”.

Mascolo si dichiara però, bontà sua, “pronto a discutere e ad imparare da punti di vista differenti”. Successivamente, in un crescendo emozionale che ha un po’ intaccato la coerenza delle sue posizioni, Benjamin Mascolo si è persino scusato con chi si è sentito offeso da tutta la vicenda.

Bella Thorne, nel frattempo continua a tacere. Non è chiaro se continuerà anche a intrattenere il pubblico web con immagini, come dire, ma sì diciamolo, “hot”.

Il mondo resta col fiato sospeso.