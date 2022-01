Lorena Forteza è stata la protagonista, ammiratissima di uno dei film più riusciti di Leonardo Pieraccioni e se tutto faceva presagire una luminosa carriera, così non è stato.

Il film di Pieraccioni, il Ciclone è diventato un cult, le avventure dei fratelli Libero, Levante e Selvaggia che si ritrovano la casa assalita da una compagnia di ballerine di flamenco, fa parte, con le sue battute, del bagaglio di ognuno di noi.

Restano nella mente scene e personaggi, una tra tutte, quella Lorena Forteza che nel film interpretava Caterina. Una delle comprimarie del film era anche Natalia Estrada, proprio lei, l’ex moglie di Giorgio Mastrota.

Tutto lasciava presagire una luminosa carriera per la protagonista. E invece?

Chi è Lorena Forteza?

Lorena è nata a Bogotà, in Colombia, nel 1976. Si guadagna una certa notorietà come modella nella metà degli anni Novanta. Pieraccioni la nota in una pubblicità, decidendo di affidarle il ruolo di protagonista nel suo film. L’immenso successo riscosso e la giostra mediatica che ne è derivata ha letteralmente travolto la ventenne ed inesperta Lorena. Nel 1997 posa per la rivista Playmen, poi per lungo tempo sparisce dai radar.

Cosa è successo dopo

La Forteza è stata sposata con l’ex campione di offshore Damiano Spelta, con cui ha avuto il figlio Ruben. Ma, complice una depressione post partum, i rapporti con il marito si sono deteriorati e nel 1998 la coppia ha divorziato.

Lorena ha avuto problemi di salute, prendendo molti chili, fino ad arrivare a pesarne ben settanta, il che ha indotto l’ex marito a chiedere (ed ottenere) la custodia del figlio. Un colpo durissimo per l’attrice.

Oggi ha superato i momenti bui ed è diventata testimonial di una linea di abbigliamento curvy. Con il tempo ha recuperato il rapporto con il figlio, appassionato skateboarder e modello, che vive in Italia con il padre, mentre lei, da tempo ormai, vive in Spagna.

Per quanto riguarda gli uomini dice di avere chiuso, non vuole più innamorarsi. Ha anche aggiunto di non voler più lavare le mutande e i calzini di nessuno. Aspirazione condivisibile e aggiungeremmo, meglio farsi lavare i propri…