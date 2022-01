Rimasta incinta dopo lo stupro: l’ennesima denuncia nel mondo dello spettacolo | Il racconto è agghiacciante

Il racconto affonda le radici ai primi anni della carriera della popstar. Da lì, anni di isolamento e problemi psicologici.

Stefani Joanne Angelina Germanotta. E’ il nome reale di Lady Gaga. Cantante da milioni di dischi. Da qualche anno anche attrice. Nella sua gioventù, un fatto gravissimo. Sepolto lì, quasi 30 anni addietro. Quando ancora, per tutti, Lady Gaga era la piccola Stefani Joanne Angelina Germanotta.

La carriera di Lady Gaga

Eccentrica e sui generis. Nell’abbigliamento, sul palco. Si è affermata nel panorama musicale tanto per il suo atteggiamento provocatorio quanto per la qualità delle sue esibizioni dal vivo; in molti, infatti, l’hanno definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo. Ha debuttato nel 2008 con l’album The Fame, incluso dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album di debutto della storia. Celeberrima la sua “Poker face”. Sono milioni e milioni i dischi e i singoli venduti in questi anni di carriera.

Negli ultimi anni si sta ritagliando un ruolo sempre maggiore come attrice. In film non di poco conto. Particolarmente apprezzata dal regista Robert Rodriguez, che l’ha voluta nel cast sia di “Machete Kills”, sia di “Sin City – Una donna per cui uccidere”. Ma di certo l’interpretazione più iconica, al momento, è quella di “A Star is born”, di e con Bradley Cooper. E’ in questo periodo nelle sale con “The House of Gucci”, dove interpreta il ruolo di Francesca Reggiani.

Lo stupro da giovane

Insomma, una carriera luccicante. Fatta di premi, successi, riconoscimenti internazionali. E, ovviamente, anche di ricavi esorbitanti. Lady Gaga si sta accreditando, con grande velocità come una popstar del livello delle più grandi: da Madonna a Britney Spears.

Ma nel suo passato, nella sua adolescenza, un fatto gravissimo. Tutto sarebbe avvenuto quando Lady Gaga aveva appena 19 anni. Uno stupro, in un angolo. E’ stata la stessa artista a raccontarlo in un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey.

Il racconto affonda le radici ai primi anni della carriera della popstar. Quando sarebbe finita, come tante giovani che sognano il mondo dello spettacolo, tra le mani di un produttore senza scrupoli. “Mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori da casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare” ha detto, molto provata nel racconto.

Da lì, alcuni anni molto difficili. Fatti di isolamento e di terapie. Poi il grande successo. Anche se certe esperienze, non possono essere mai cancellate.