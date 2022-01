Sembra che se una banconota abbia questi “difetti” valga un patrimonio | Ecco come riconoscerla

Pezzo per veri collezionisti. Attenzione, però, non fate i furbi. Guardate cosa scrive il venditore a chi pensa di fare lo spiritoso.

Paradossalmente si è vista ancor meno della banconota da 500 euro, più preziosa. La banconota da 200 euro è una vera e propria chimera. Questa che abbiamo trovato su Ebay vale molto di più rispetto al suo valore cartolare.

La banconota da 200 euro

Si tratta di una dei sette tagli di banconota in euro. Utilizzata a partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 e ad oggi è in circolazione in 25 paesi: 23 appartenenti all’eurozona che utilizzano l’euro come moneta unica e 2 che utilizzano l’euro in maniera unilaterale (Montenegro e Kosovo). E’ utilizzata dunque da 337 milioni di cittadini.

La banconota possiede molte caratteristiche di sicurezza (per esempio, l’uso della filigrana, degli elementi stampati in rilievo, degli ologrammi e delle micro-stampe) che permettono di riconoscere con facilità l’autenticità della banconota.

La banconota in vendita

Quella che abbiamo scovato in vendita su Ebay ha un grave errore di stampa o una goffratura errata. Questo presumibilmente la rende unica. Nella zona superiore il colore è consumato, in modo da poter vedere un po’ di carta bianca. L’ologramma è storto, carta bianca minima visibile intorno alla parte superiore, apparentemente minimamente sovrapposta a destra. Nella zona inferiore lo strato di vernice è completamente sollevato, attorcigliato e sporge leggermente verso l’alto. In alcuni casi ci sono sacche d’aria sotto lo strato di vernice.

Un pezzo per veri collezionisti. Che, per di più, vale anche parecchio. Su Ebay è in vendita a 15mila euro. Attenzione però a non fare i furbi. Guardate cosa scrive il venditore a chi pensa di fare lo spiritoso: “Possono aspettare la posta dal mio avvocato. Ti verrà addebitata la commissione e il 30% del prezzo di acquisto a titolo di risarcimento”.