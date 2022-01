Anna Valle, che fine ha fatto l’ex Miss Italia? A 47 anni è irriconoscibile | Ecco come si è ridotta

Sono davvero tante le coppie del mondo dello spettacolo. Ma difficilmente le conosci tutte, come ad esempio quella di cui parleremo oggi. Eppure stanno insieme da tantissimo tempo.

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno 1975. Eletta Miss Italia nel 1995, è un’attrice ed ex modella. E’ sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, avvocato e produttore, ed è madre di due splendidi figli: Ginevra e Leonardo.

La sua carriera è stata spesso accompagnata da iniziative benefiche, è infatti impegnata nel sociale da anni ed è testimonial di diverse associazioni tra cui Change Onlus. La sua prima esperienza di recitazione avviene al Teatro greco di Siracusa.

Ha preso parte al cast di molte fiction italiane per poi tornare, nel 2005, a teatro. Ha avuto la possibilità di mettersi in mostra anche all’estero e in vari film. In molte occasioni ha raggiunto un gran successo.

Con il tempo si è divisa fra l’interpretazione televisiva e quella teatrale. Oltre al suo lavoro, può essere davvero contenta della sua vita privata che procede a gonfie vele da anni. Anche se non tutti conoscono suo marito.

Anna Valle, chi è suo marito

Anna Valle ed Ulisse Lendaro, il loro amore va avanti da oltre dieci anni; dalla loro relazione sono nati anche due splendidi bambini, ma chi è il marito della bella attrice?

POTREBBE INTERESSARTI>>> Georgette Polizzi,alza la voce a sostegno delle coppie che hanno difficoltà | “Fidatevi…”

Nato l’8 febbraio 1973 a Vicenza e grande appassionato da sempre di cinema, dopo essersi diplomato si è iscritto a giurisprudenza ed è diventato avvocato. In seguito diventa attore, regista e pure produttore cinematografico.

La relazione con la “sua” Anna nasce sul set di Miss Take nel 2007. L’anno dopo i due si sono sposati; la coppia, oggi, è tanto affiatata quanto riservata.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Teo Mammucari, denuncia: privilegi non per tutti anche nel mondo dello spettacolo (VIDEO)

Anna Valle ha infatti più volte ammesso che i due sono quasi sempre insieme e, peraltro, Ulisse è davvero molto presente per i suoi figli.

Per quanto riguarda la sua professione, Lendaro ha prodotto film che hanno raggiunto discreto successo come L’età imperfetta.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Iva Zanicchi, prepara Sanremo in una villa da diva | Guardate che spettacolo

POTREBBE INTERESSARTI>>> Vittoria Belvedere: il dramma della malattia che l’ha costretta ad abbandonare lo spettacolo

Del resto si sa veramente poco, se non che la sua vita privata procede davvero divinamente.