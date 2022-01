“Basta piante, con il freddo muoiono subito”: sfatiamo un mito | Ecco i fiori “indistruttibili”

L’inverno è iniziato da un po’ di tempo e chi ama stare ad occuparsi del giardino (e non solo) sarà davvero curioso di scoprire come curarlo il meglio possibile.

I fiori sono perfetti per i giardini, ma anche chi vive in un palazzo o in una casa in cui non c’è molto posto all’esterno può arrangiarsi posizionandoli sui terrazzi e cercare di scegliere i migliori che, spesso e volentieri, variano da stagione a stagione.

Non è però semplicissimo d’inverno, a causa di vento e pioggia che sono una costante nel periodo più freddo e più condizionato in negativo dal clima in assoluto.

Si può comunque trovare una soluzione scegliendo le piante “giuste”. Ovvero quelle resistenti al freddo che possono rendere il vostro giardino (o balcone) il più bello possibile. Ma quali sono? Scovarle, è meno difficile di quel che si pensa.

Nemmeno il freddo li rovina: i migliori 5 fiori da utilizzare in inverno

I fiori sono amati da tantissime persone in tutto il mondo, ma non tutte si fidano a posizionarli nel proprio giardino o terrazzo in inverno.

Tuttavia, la soluzione può essere quella di affidarsi a delle piante dotate di caratteristiche tali che possano resistere pure al freddo, e qualcuna di queste non è neppure sconosciuta. Approfondiamole un po’ di più.

CICLAMINO: una delle piante invernali più utilizzate; si può trovare in molte colorazioni diverse (bianco, rosso, lilla e rosa). La sua fioritura è abbastanza lunga, inizia ad ottobre per continuare fino alla primavera.

Si tratta di un’ottima pianta per ogni occasione, che varia da un giardino ed un balcone a bar e ristoranti. Da evitare, però, di esporla troppo a particolari sbalzi di temperatura.

VIBURNUM THINUS: questa pianta rimane sempre verde ed è resistente alle temperature più fredde. I fiori variano da stagione a stagione: bianchi e rosa in inverno ed in primavera, blu notte d’autunno.

PETUNIA: dal profumo davvero piacevole, le sue colorazioni sono il rosa ed il blu. Non hanno bisogno di particolare attenzione, a parte una: tenetela in un angolino riparato perché soffrono le forti piogge ed un vento violento.