Claudia Ruggeri diventa una befana con tanto di “regalo” per chi è stato buono | La foto è pazzesca

Un mix di ironia e sensualità in uno degli ultimi post Instagram. Beh, guardate voi stessi la foto. Fossero così le befane…

Non c’è suo post Instagram che non faccia il pieno di like e interazioni. Claudia Ruggeri, per tutti Miss Claudia, è ormai uno dei personaggi televisivi e social più apprezzati. Per la sua bellezza e per la sua simpatia. E, anche per il post Instagram del giorno dell’Epifania, Miss Claudia fa il pieno di like. Mostrando autoironia. Ma anche il suo fisico mozzafiato.

Chi è Claudia Ruggeri

Tutti la conosciamo grazie ad “Avanti un altro”, la fortunata trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda sulle reti Mediaset nel pomeriggio. Lì Miss Claudia si è fatta apprezzare sicuramente per la sua bellezza, ma anche per la simpatia con cui interagisce con il vulcanico duo, inseparabile da circa 30 anni.

Di anni, Miss Claudia ne ha 38 ed è fidanzata con il cognato di Paolo Bonolis, Marco Bruganelli. Fratello, ovviamente, dell’ormai famosissima Sonia Bruganelli. In televisione dal 2004, prima con “Domenica In” e poi con “Ciao Darwin”. Viene notata anche da Piero Chiambretti, con il suo “Chiambretti c’è”.

Sexy Befana

Diventa quindi famosissima grazie ad “Avanti un altro”. Poi la sua iperattività sui social fa il resto. E spesso Miss Claudia non disdegna foto in bikini o in intimo. Con i followers che vanno in visibilio.

Anche per il giorno dell’Epifania, Miss Claudia non si è fatta attendere. In intimo rosso, come l’abbiamo vista qualche giorno fa insieme a Laura Cremaschi, scrive “La Befana è pronta”.

