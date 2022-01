Guendalina Tavassi: il nuovo amore dopo la rottura con D’Aponte | Sui social è già bufera

Sui social sono felici e innamorati. Ma l’idillio viene presto spezzato. E lui si difende: “Sono una persona dai sani principi”.

Fa sempre parlare di sé. Con la sua bellezza e le sue foto piccanti. Ma anche con il suo privato. Neanche il tempo di provare a mettersi alle spalle la burrascosa storia con Umberto D’Aponte, che Guendalina Tavassi viene investita da critiche feroci.

Guendalina Tavassi: la carriera

35enne, opinionista e showgirl. Ma, soprattutto, influencer. Con quel numero di followers sui social non poteva essere altrimenti. Negli ultimi anni, Guendalina Tavassi ha scalato le classifiche delle donne più seguite sui social in Italia.

Non è la sua unica attività, comunque. A Roma gestisce infatti un locale della movida molto in voga, soprattutto tra i più giovani. Molto del suo successo è dovuto alla partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello nel 2011. Ma, da quel momento, Guendalina è riuscita a non scendere più dal treno su cui è salita. E non è da tutti.

Certo, con quella bellezza, con quel fisico, quelle forme e quell’esuberanza, è più semplice. Ma non scontato. I post di Guendalina Tavassi sono sempre molto seguiti, soprattutto quando mostra il suo corpo, da urlo.

Le polemiche per il nuovo fidanzato

Come detto, la fine della storia con l’imprenditore Umberto D’Aponte è stata molto burrascosa. E si porta dietro ancora strascichi, accuse reciproche e denunce. Ma la bella Guendalina sta provando a voltare pagina. Da qualche tempo, infatti, il suo cuore batte per un altro uomo.

Lui si chiama Francesco Perna. I due si stanno facendo vedere sempre più spesso sui social. Dove sembrano molto uniti e felici. Ma arrivano immediatamente le polemiche a spezzare la serenità. Perché, sempre sui social, qualcuno ha fatto notare come il nuovo fidanzato di Guendalina sia un amico dell’ex D’Aponte.

Ovviamente tutto questo sta creando non poco dibattito, anche infuocato, sui social. Perna, comunque, ha negato di essere un amico di D’Aponte. Al massimo potrebbe conoscerlo come conosce moltissime persone, dato che lavora in un ristorante: “Sono una persona di sani principi”.

Insomma, il caso è chiuso? Non ci giureremmo…