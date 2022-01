Hai 50 centesimi come questi? Non puoi nemmeno immaginare quanto valgono – Foto

50 centesimi con ben 7 errori di conio. In Italia ne sono circolati diversi. Con un po’ di attenzione si possono riconoscere, e il loro valore è inimmaginabile. Ti insegnamo a individuarli.

A volte la ricchezza si nasconde dove meno te l’aspetti. Se piantare un paletto per terra e veder scaturire il petrolio, o trovare una perla preziosissima nell’ostrica comprata dal pescivendolo, sono sogni che rimarranno nei fumetti, ci sono ricchezze nascoste meno immaginifiche ma molto più reali.

Ad esempio le monete con errori di conio. Una moneta perfetta, normalmente, vale solo la piccola somma impressa sulla sua superficie dall’abile lavoro del coniatore: la Zecca di Stato. Sono le monete imperfette, invece, quelle che i collezionisti si contendono a suon di offerte da migliaia di euro, e centinaia di migliaia di euro.

Come scoprirle? Non è semplice per un occhio non specialistico, al quale tutte le monete sembrano semplicemente monete. Ma armandosi di una buona lente e di qualche conoscenza, si possono identificare anche nel vaso degli spiccioli dei veri e propri tesori, in grado di cambiare la vita, o quantomeno la propria macchina.

Prendiamo ad esempio questa umile moneta da 50 centesimi. Nulla di speciale. Una moneta regolarissima e anche piuttosto consunta, brutta, senza nulla di così meraviglioso.

Giusto? No, sbagliatissimo. Prendete una lente, esaminatela attentamente e confrontatela con quello che teoricamente dovrebbe essere la perfezione dei 50 centesimi.

Scoprirete ben 7 errori di conio, metallo che si solleva al livello del bordo, sporcature qua e là. Insomma un vero disastro.

Una coniatura a dir poco clamorosamente sbagliata e di conseguenza rarissima, perchè mai, mai e poi mai una Zecca permette a monete meno che perfette di circolare. Sempre che non avvenga un errore, che verrà però corretto il prima possibile.

La moneta da 50 centesimi che vale 20.000 euro.

Un esempio è sicuramente questa moneta da 50 centesimi. E afflitta non da uno, non da due, ma da ben sette errori di conio.

È possibile vederlo distintamente negli ingrandimenti: il bordo è sollevato sul retro, sul fronte appaiono numerose sporcature. Perfino la data è impressa con errori.

Sono errori rarissimi che talvolta capitavano nella confusione del primo anno di emissione dell’euro, il 2002. Proprio l’anno di emissione di questa moneta.

Su ebay è in vendita a 20.000 euro. Se ne trovate una uguale nel vostro portafoglio siete molto più ricchi di quanto pensavate. E forse vi meritate una macchina nuova.