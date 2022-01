Michelle Hunziker, sapete chi è la sua migliore amica? Sembrano sorelle ma sono “diversissime”

Si divertono come due bambine. E pubblicano su Instagram un breve video, condito da una simpatica musichetta.

Sui social troviamo diverse foto in cui sono ritratte insieme. Bellissime, biondissime, sorridenti. E ugualmente famose. Conosciute e apprezzate dal grande pubblico. In diverse occasioni si definiscono “sorelle”. Questa volta pubblicano su Instagram un breve video in cui le vediamo, felici, giocare come due bambine sulla neve. Una è Michelle Hunziker, e l’altra?

La carriera di Michelle Hunziker

Volto assai noto della televisione italiana. Di nazionalità svizzera, oggi 44enne, ha iniziato la sua carriera come modella. Ben presto, però, si è affermata nella televisione italiana come conduttrice. Negli anni conduce “Zelig”, “Scherzi a parte”, “Paperissima”, “Striscia la notizia”, oltre al “Festivalbar 2002” e “Festivalbar 2003”.

Per anni è stata legata al celebre cantante Eros Ramazzotti. Dalla loro unione è nata anche Aurora. Che da qualche anno ha intrapreso la carriera di conduttrice. Da tempo Michelle intrattiene una relazione sentimentale con Tomaso Trussardi, rampollo dell’omonimo e famosissimo brand di alta moda.

Amiche-sorelle

Una delle migliori amiche di Michelle è la popolare attrice Serena Autieri. Le due, biondissime e bellissime, si mostrano spesso insieme sui social network.

Napoletana, oggi 45enne. Fa il suo esordio come attrice nel 1998, entrando nel cast della fortunata soap opera partenopea, “Un posto al sole”. Viene ben presto notata e nel 2001 affianca come valletta Alberto Castagna nella conduzione del programma di punta di Canale 5, “Stranamore”.

Ma il suo mondo non è quello della televisione. Ma quello della recitazione. Cinematografica e teatrale. La ricordiamo infatti “Femmine contro maschi”, “Il principe abusivo” e “Se mi lasci non vale”. In tv, invece, l’abbiamo vista recentemente nella fiction “Buongiorno, mamma!”.

Questa volta, le due amiche sono sulla neve. Si divertono come due bambine. E pubblicano su Instagram un breve video, condito da una simpatica musichetta. Tuta da sci, scarponi. E via con palle di neve e testate casco contro casco. Un modo splendido di celebrare queste feste natalizie.