Novak Djokovic, avete visto la sua casa? E’ un’opera d’arte “firmata” da Renzo Piano – Foto

Proprio in questi giorni al centro di feroci polemiche per le sue posizioni no-vax, che l’hanno portato anche a un controverso respingimento a Melbourne, dove avrebbe dovuto partecipare agli Australian Open. Novak Djokovic è uno dei tennisti più vincenti di sempre. E, forse per consolarsi in anticipo per il periodo attuale, negli scorsi mesi si è fatto un regalo pazzesco con un bell’incasso.

La carriera di Novak Djokovic

Oggi 34enne, Djokovic ha trascorso lunghissimi periodi in testa alla classifica Atp. È il tennista che ha trascorso il maggior numero di settimane da numero 1 al mondo nella storia del tennis (354), di cui ben 122 consecutive.

Con 31 finali disputate e 20 trionfi nelle prove del Grande Slam è il tennista più vincente della storia degli Slam a pari merito con Rafael Nadal e Roger Federer, avendo vinto nove Australian Open (record assoluto), sei Wimbledon, tre US Open e due Roland Garros.

Con la vittoria al Roland Garros 2021 è divenuto il primo tennista nell’era Open ad aver vinto almeno due volte tutti i Major e il terzo in assoluto dopo Roy Emerson e Rod Laver. Insomma, uno dei più grandi di sempre.

Per questo, tra cachet e sponsor, può permettersi praticamente qualsiasi lusso. E fare affari milionari.

L’ultimo grande affare di Djokovic

Subito dopo la sua vittoria all’Open di Francia, Novak Djokovic ha venduto il suo condominio a Miami Beach, Florida, per 6 milioni di dollari. E c’è anche molta Italia nell’immobile di pregio venduto dal grande tennista serbo.

Progettata dal pluripremiato architetto Renzo Piano, la torre di vetro di forma ellittica sembra galleggiare sopra il giardino e si affaccia sull’Oceano Atlantico. La stella del tennis ha acquistato un’unità nell’edificio nel 2019 prima che fosse completato.

Il condominio con tre camere da letto e tre bagni presenta un open space con pareti di vetro, soffitti di oltre tre metri e una terrazza avvolgente di 160 metri quadrati.

La cucina minimalista è dotata di elettrodomestici Wolf e Sub-Zero, ripiani in pietra naturale e un’isola compatta con posti a sedere. La zona pranzo è adiacente a una porta scorrevole in vetro che si apre sulla terrazza, che dispone anche di una zona pranzo. La suite principale include l’accesso alla terrazza e il bagno interno comprende una vasca indipendente, una doccia in vetro e due lavabo.

L’edificio del condominio offre ai residenti un parco privato recintato e una mostra botanica. I servizi di lusso includono un centro benessere, un centro fitness, due piscine con vista sull’oceano e cabine. I residenti possono rilassarsi al wine bar o cenare al ristorante.

Un’ultima annotazione: l’edificio non ha campi da tennis. Ma basta attraversare la strada per poter impugnare racchetta e pallina gialla.